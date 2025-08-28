Stars French Montana mit Dubai-Prinzessin Sheikha Mahra verlobt

French Montana - MTV VMAs 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 11:00 Uhr

Der Rapper nutzte die Paris Fashion Week, um der Tochter des Premierministers der Vereinigten Arabischen Emirate einen Antrag zu machen.

French Montana hat sich mit der Dubai-Prinzessin Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum verlobt.

Der Rapper – mit bürgerlichem Namen Karim Kharbouch – hat die Tochter des Premierministers der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, heimlich um ihre Hand gebeten. Das bestätigte ein Vertreter des Stars gegenüber ‚TMZ‘. Der Antrag fand demnach statt, nachdem der 40-Jährige im Juni bei der Paris Fashion Week für das Label 3.Paradis über den Laufsteg gelaufen war.

Der ‚Unforgettable‘-Interpret – der zuvor mit Khloé Kardashian und Iggy Azalea liiert war – wurde erstmals im Oktober mit der 31-Jährigen in Verbindung gebracht, als sie in den sozialen Medien gemeinsame Fotos bei einer Tour durch Dubai veröffentlichte. Diesen Sommer wurden die beiden dann Händchen haltend in der Öffentlichkeit gesehen.

Sheikha Mahra hatte im April 2023 den Emirati-Unternehmer Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum geheiratet. Die Ex-Partner haben eine Tochter, die im Mai 2024 geboren wurde. Die Ehe hielt jedoch nicht lange: Im Juli 2024 gab Sheikha Mahra auf Instagram die Scheidung bekannt. Dabei zitierte sie auf ungewöhnliche Weise die mittlerweile verbotene Form der islamischen Scheidung, bei der ein muslimischer Mann seine Frau sofort verstoßen konnte, indem er dreimal hintereinander das Wort „Talaq“ (Scheidung) aussprach – was Frauen nicht erlaubt war.

Sie schrieb: „Lieber Ehemann. Da du mit anderen Gefährtinnen beschäftigt bist, erkläre ich hiermit unsere Scheidung. Ich scheide mich von dir, ich scheide mich von dir, ich scheide mich von dir. Pass auf dich auf. Deine Ex-Frau.“