Musiker Johnny McDaid trennte sich von Courteney Cox während der Paartherapie - mittlerweile sind die beiden jedoch wieder ein Paar. (lau/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 18:51 Uhr

"Friends"-Star Courteney Cox musste eine schmerzhafte Trennung während einer Paartherapie-Sitzung ertragen. Das enthüllte die Schauspielerin jetzt in einem Podcast. Ihr damaliger Verlobter habe demnach "innerhalb der ersten Minute einfach Schluss gemacht".

Schon seit etlichen Jahren führt US-Schauspielerin Courteney Cox (59) eine Beziehung mit dem Musiker Johnny McDaid (47). Eine besondere Episode der Liebe der beiden Stars hat Cox jetzt im "Minnie Questions"-Podcast enthüllt. Demnach hat ihr Freund McDaid mit ihr in einer Paartherapie-Sitzung Schluss gemacht. Doch das Paar kam in der Folge wieder zusammen, und heute ist Cox "dankbar für diese Trennung".

"Johnny und ich haben uns vor fünf Jahren getrennt", berichtet der ehemalige "Friends"-Star in der Podcast-Episode ihrer Schauspielkollegin Minnie Driver (54). "Wir haben uns in der Therapie getrennt. Ich wusste nicht, dass es kommen würde." Ihr damaliger Verlobter und jetziger Partner habe "innerhalb der ersten Minute einfach Schluss gemacht".

Cox sei daraufhin "so schockiert" gewesen und habe "so viel Schmerz" empfunden. Außerdem erklärt die 59-Jährige, dass sie Überraschungen nicht mögen würde. Und doch habe ihr zwölf Jahre jüngerer Partner nicht absichtlich oder geplant so gehandelt, wie die Schauspielerin noch hinzufügt. "Er hatte so viel Schmerz in der Beziehung. Es gab so viel zu verarbeiten, dass er sein Herz schützen musste."

Statt auf McDaid wegen seiner Handlung wütend zu sein, arbeitete Cox nach eigener Aussage in der Folge an sich selbst – und zwar beim selben Therapeuten, auf dessen Couch sich ihr Verlobter zuvor von ihr getrennt hatte. Es sei "brutal gewesen, danach eine Zeit lang in seine Praxis zu gehen", so der US-Star.

Doch letztlich habe Cox gelernt, "meine Stimme und meine Grenzen wiederzufinden und herauszufinden, was meine Motive im Leben waren – was meine Rolle in dieser Sache war." Heute, so findet sie, sei sie "so dankbar für diese Trennung, denn als wir wieder zusammenkamen, war es eine ganz andere Beziehung".

Die Schauspielerin und der Musiker sind mit Unterbrechungen seit 2013 ein Paar. Gegenseitig vorgestellt wurden sie einander von keinem Geringeren als Ed Sheeran (33). Er ist ein gemeinsamer Freund der beiden. Zuvor war Cox von 1999 bis 2013 mit "Scream"-Star David Arquette (52) verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die 2004 geboren wurde.