So gar nicht glamourös Fünf Stunden Verspätung: Chrissy Teigen schläft am Flughafen

Chrissy Teigens Urlaub endete in einem Flughafen-Chaos. (eyn/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 23:30 Uhr

Chrissy Teigen hat ein Millionenvermögen - und reist trotzdem nicht gerade luxuriös. Beim Flug aus dem Familienurlaub in Thailand zurück in die USA ging einiges schief. Das Model musste sogar am Flughafen schlafen.

Chrissy Teigens (38) letzter Flug lief nicht wie geplant. Das Model wollte mit Ehemann John Legend (45) und den vier gemeinsamen Kindern aus dem Familienurlaub in Thailand zurück in die USA reisen. Die Flugreise verzögerte sich aber gehörig. "Stunde fünf am Flughafen", schrieb Teigen zu einem Clip in ihrer Instagram-Story.

Darin sahen die Fans sie in der Wartehalle des Flughafens in Dubai schlummern. Während der fünfstündigen Verspätung hatte sie es sich auf den Stühlen so bequem wie möglich gemacht. Das Nickerchen schien sie aber nicht gerade zu genießen. In eine Decke eingewickelt blickte Teigen grimmig in die Kamera.

John Legend versuchte währenddessen, die Kinder zu bespaßen. In einem weiteren Beitrag auf ihrem Social-Media-Account filmte seine Frau ihn mit Tochter Esti (14 Monate). Verzweifelt versuchte der Musiker, das Tablet seiner kleinen Tochter im Wartesaal aufzuladen. Söhnchen Wren (9 Monate) saß im Hintergrund auf einer Couch, während von Luna (7) und Miles (5) nichts zu sehen war.

Teigens Wurzeln liegen in Thailand

Chrissy Teigen und ihre Familie strandeten nach einem Urlaub in Thailand am Flughafen in Dubai. Dort hatten sie Teigens Mutter besucht, die aus dem asiatischen Land stammt. Im Januar zog Vilailuck "Pepper" Teigen aus den USA zurück in ihren Heimatort Korat. "Sie ist dazu bestimmt, ihr bestes Leben zu leben", erklärte ihre Tochter diesen Schritt in einer SiriusXM-Radioshow, wie "People" berichtete.

In den sozialen Medien gab die 38-Jährige ihren 42,6 Millionen Followern zahlreiche Einblicke in ihre Zeit in Thailand. "Mein Heimatland ist magisch", schrieb sie unter Schnappschüsse, die sie mit ihren Kindern auf einer Jacht und beim Kanufahren zeigen. Zudem teilte sie Fotos von dem Besuch auf einem traditionellen thailändischen Markt oder von der Fahrt mit einem Tuk Tuk.