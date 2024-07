Musik John Legend: Er gab seinen Segen für Celina Sharmas neue ‚All Of Me‘-Version

John Legend at the Emmy Awards - Sept 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2024, 16:00 Uhr

Der Künstler hat für eine Neuveröffentlichung seines Hits „seinen Segen gegeben“.

John Legend hat für eine Neuveröffentlichung seines ‚All Of Me‘-Hits „seinen Segen gegeben“.

Der Grammy-prämierte Künstler schrieb den Song, der bis heute sein erfolgreichstes Lied ist, ursprünglich 2013 zusammen mit Songwriter Toby Gad.

Und jetzt hat sein Kollaborateur den Song für sein neues ‚Piano Diaries – The Hits‘-Album mit der TikTok-Sensation Celina Sharma neu veröffentlicht. Toby verriet, dass John mit der neuen Version des Hits zufrieden sei und sagte in einem Statement: „John ist immer noch ein Freund von mir und ich sehe ihn ein paar Mal im Jahr auf Partys und bat ihn um seinen Segen für die neue Version mit Celina Sharma und ich war froh darüber, dass er ihn gab. Celina reagierte auf eine Duett-Challenge auf TikTok und es war einfach so unglaublich, dass wir sie nach L.A. flogen und den Song zusammen aufnahmen. Er kam so schnell innerhalb von 4 Tagen zusammen, sie ist ein echtes Talent und eine großartige Performerin, ich habe es geliebt, mit ihr zu arbeiten.“ Toby, der 25 Milliarden Streams erreichen konnte, nachdem er Songs für Madonna, Beyoncé und Fergie schrieb, enthüllte auch, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass ‚All Of Me‘ so erfolgreich sein würde.