Titelvergabe mit Beigeschmack Für Harry vorgesehen? König Charles vergibt Militärtitel an William

König Charles (l.) übergibt militärische Weihen an Prinz William. (smi/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 16:00 Uhr

Prinz William hat aus den Händen seines Vaters König Charles III. den Titel eines Oberst des Army Air Corps erhalten - dieser war angeblich für Prinz Harry vorgesehen.

Prinz William (41) ist nun Ehrenoberst des Army Air Corps. König Charles III. (75) verlieh seinem ältesten Sohn am Montag (13. Mai) im Army Aviation Center in Hampshire den Titel, den er zuvor selber getragen hatte. Laut Medienberichten übergab der König dem Thronfolger den Staffelstab vor einem Apache-Hubschrauber. Dazu reichte er ihm ein Barett der Einheit. Charles bezeichnete William in seiner Rede als "sehr guten Piloten". Er selbst sei traurig, das Amt nach 32 Jahren abzugeben.

König Charles III. verließ dann den Militärstützpunkt, während der Prince of Wales in seine neue Tätigkeit eingeführt wurde.

Titelvergabe mit Beigeschmack

Die Übergabe des Titels an Prinz William hat einen gewissen Beigeschmack. Denn laut Insidern des britischen Königshauses war dieser angeblich für Prinz Harry (39) vorgesehen. Charles' jüngster Sohn absolvierte schließlich 2009 seinen Militärdienst beim Army Air Corps. Mit der Fliegertruppe war er bis 2014 im Einsatz in Afghanistan.

William ist ebenfalls ausgebildeter Hubschrauberpilot. Anders als sein Bruder war er aber nicht im Kampfeinsatz, sondern diente als Such- und Rettungspilot.

Ernennung von William als Demütigung für Harry?

Bereits im August 2023 gab der Palast bekannt, dass nicht Harry, sondern William der Ehrenoberst des Army Air Corps wird. Doch in der letzten Woche wurde das Thema virulent. Denn der Termin für die Übergabezeremonie wurde an dem Tag kommuniziert, an dem Harry in London war.

Harry war zu einem Gottesdienst zum 10. Jubiläum der von ihm gegründeten Invictus Games aus den USA eingereist. Der Zeitpunkt wurde von vielen Beobachtern als bewusster Affront gegen den abtrünnigen Harry gedeutet. Wie ein Adelsinsider gegenüber "Mirror" berichtete, sei Harry letzte Woche in Tränen aufgelöst gewesen.