Fürstin Charlène feiert wie alle Mamas in Monaco und Frankreich am 26. Mai Muttertag. (ae/spot)

26.05.2024

Am 26. Mai ist ganz schön was los in Monaco: Der Grand Prix steigt - und es wird auch noch Muttertag gefeiert. Dazu erfreute das Fürstenhaus mit einem Foto von Charlène samt ihren beiden Kindern.

Während in Deutschland der Muttertag bereits am 12. Mai gefeiert wurde, stehen in Monaco die Mamas am 26. Mai im Mittelpunkt. Zu diesem Ehrentag hat der monegassische Palast eine Aufnahme von Fürstin Charlène (46) veröffentlicht, auf der sie zusammen mit ihren Zwillingen Gabriella und Jacques (9) zu sehen ist.

Palast sendet mit dem Foto Muttertagsgrüße

Am Vormittag teilte das Fürstenhaus den Beitrag auf seinem Instagram-Account. Auf dem Foto trägt die Frau von Fürst Albert II. (66) einen beigen Blazer mit Karomuster. Sie lächelt in die Kamera, während sie ihre Arme um ihre beiden Kinder legt. Diese stehen vor ihr und schmiegen sich an sie. Jacques (9) im dunklen Anzug umarmt dabei seine Schwester Gabriella (9), die in Weiß gekleidet ist. Der Kommentar zum Bild lautet schlicht: "Alles Gute zum Muttertag."

Viel Prominenz beim Rennspektakel

Derweil befindet sich das Fürstentum einmal mehr im Formel-1-Fieber, denn an diesem Wochenende findet der Große Preis von Monaco statt. Zum Qualifying am Samstagnachmittag kamen bereits etliche Prominente. Alberts Nichte Charlotte Casiraghi (37) etwa wurde in einem schicken, zweiteiligen Jeanslook gesichtet. Sie hatte ihren Sohn Raphael (10) dabei. Auch Hollywoodstar Michael Douglas (79) und Sänger John Legend (45) besuchten das Fahrerlager.