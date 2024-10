Für 4 Millionen Dollar „Full House“-Produzent Jeff Franklin kaufte das Originalhaus

"Full House"-Produzent Jeff Franklin besitzt das Sitcom-Originalhaus. (ili/spot)

SpotOn News | 26.10.2024, 16:27 Uhr

"Full House"-Produzent Jeff Franklin kaufte das Originalhaus aus der Sitcom für 4 Millionen Dollar. Warum es ihm so wichtig war, erzählt er jetzt in einer Doku.

In der Dokumentation "The House From…" des Regisseurs Tommy Avallone erzählt Jeff Franklin (69), der Schöpfer der Sitcom "Full House" (1987-1995), warum er 2016 das ikonische Haus aus der US-Serie für 4 Millionen Dollar gekauft hat. Er wollte es für die Dreharbeiten zur Fortsetzung "Fuller House" (2016-2020) nutzen.

"Als 'Fuller House' wieder auf Sendung war, hatte ich diesen Traum, in dem die Darsteller aus der Tonbühne, aus dem Wohnzimmer und durch die rote Tür gehen, und plötzlich sind wir in San Francisco, und wir sehen die Darsteller durch die echte Eingangstür aus dem Haus kommen. Das durfte ich tatsächlich machen, als ich das Haus gekauft habe", zitiert das "People"-Magazin den Filmemacher.

Als er sich daran erinnert, wie er das Haus für die Originalserie auskundschaftete, sagte Franklin: "Natürlich spielt 'Full House' in San Francisco, also wollte ich, dass das Haus ein gutes Beispiel für die klassische Architektur von San Francisco ist. Dieses Haus sprang mich einfach an. Ich sagte: 'Das ist es, das ist das Haus, das ich will.'"

Erste Aufnahmen bis zum Schluss verwendet

"Wir haben die ersten Einstellungen auf Film gedreht, so dass wir sie an die heutigen Standards anpassen und in High Definition übertragen konnten – sie sehen immer noch ziemlich gut aus. Dieses Material hat uns also erstaunlich gut gedient. Wir haben tagsüber gedreht, wir haben nachts gedreht", sagt er. Franklin erklärt zudem, dass mindestens eine der "vielleicht 15 Aufnahmen" aus dieser Zeit in jeder Episode von 'Full House' und 'Fuller House' zu sehen ist.

"In jeder Folge tauchen die gleichen Aufnahmen auf. Ich habe eine echte emotionale Verbindung zu diesem Haus. Ich habe jede einzelne dieser Episoden geschnitten. Ich habe 32 Jahre lang auf die gleichen Aufnahmen dieses Hauses gestarrt, und es fühlt sich an, als wäre es das Haus der Tanners ['Full House'-Filmfamilie, Red.]. Es fühlt sich für mich echt an, also war es anfangs ziemlich cool, das Haus zu besitzen. Es war auch toll, weil wir endlich wieder hierher zurückkommen konnten."

In "The House From…" werden auch die Geschichten vieler weiterer Häuser der Filmgeschichte erzählt. Die Dokumentation läuft am 27. Oktober auf Ryan Reynolds' (48) Maximum Effort Channel auf Fubo. Ab 28. Oktober ist sie auch auf TVOD-Plattformen erhältlich.