Stars ‚Full House‘-Star Lori Loughlin: Trennung von Mossimo Giannulli

Lori Loughlin April 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin ist nicht mehr mit ihrem Ehemann zusammen, mit dem sie zwei Kinder hat.

Lori Loughlin und Mossimo Giannulli haben sich getrennt.

Die ‚Full House‘-Schauspielerin und der Designer haben zusammen die Töchter Isabella Rose (27) und Olivia Jade (26). Nun haben sie sich nach 27 Jahren Ehe getrennt – eine Scheidung ist derzeit jedoch noch nicht geplant. Loris Sprecherin Elizabeth Much erklärte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Sie leben getrennt und legen eine Pause in ihrer Ehe ein. Es gibt derzeit keine rechtlichen Schritte.“

Die Nachricht kommt nur wenige Monate, nachdem Lori und Mossimo im Februar ihr 1.100 Quadratmeter großes Haus in Kalifornien für 16,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten hatten – weniger als fünf Jahre, nachdem sie es für 9,5 Millionen Dollar erworben hatten. Im Mai 2020 bekannten sich die beiden des Post- und Überweisungsbetrugs schuldig, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, 500.000 Dollar für die Zulassung ihrer Töchter an der University of Southern California gezahlt zu haben. Die beiden jungen Frauen wurden fälschlicherweise als Mitglieder des Ruder-Teams der Universität geführt, obwohl keine von ihnen den Sport betrieb.

Lori wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, Mossimo musste fünf Monate absitzen. Auch wenn die 61-Jährige nie direkt über den Skandal gesprochen hat, betonte sie im vergangenen Jahr, wie wichtig ihr Vergebung sei und dass sie nicht an Negativität festhalten wolle. Im Gespräch mit dem Magazin ‚First for Women‘ offenbarte sie: „Ich versuche, ein Mensch zu sein, der vergeben kann. Ich bin nicht jemand, der an Dingen festhält. Jeder erlebt Dinge. Wir alle waren schon in der Situation, um Vergebung zu bitten – aber um das zu tun, muss man auch lernen, selbst vergeben zu können.“

Niemand sei perfekt – jeder mache Fehler. „Deshalb wurde mir immer beigebracht, Dinge loszulassen. Und ich glaube, für die eigene Gesundheit muss man das auch tun, weil man Negativität nicht festhalten darf. Das Leben ist zu kurz“, betonte die ‚90210‘-Darstellerin.