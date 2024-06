Stars Gaby Köster: Der Schlaganfall machte sie zu einer anderen Person

12.06.2024

Noch heute leidet die Komikerin unter den Folgen ihres schweren Schlaganfalls, der sie nicht nur körperlich, sondern auch charakterlich veränderte.

Gaby Köster erkennt sich teilweise nicht mehr wieder.

Die 62-jährige Komikerin erlitt vor 16 Jahren einen schweren Schlaganfall, durch den ihre linke Körperhälfte auch heute noch gelähmt ist. Der Vorfall hatte für Köster jedoch nicht nur körperliche Folgen. Auch charakterlich hat sich die ‚Ritas Welt‘-Darstellerin laut eigener Aussage seitdem verändert. „Für mich ist das wie eine Zwillingsschwester. Es ist einfach ein anderes Leben“, erklärt sie im Interview mit ‚Brisant‘. Insbesondere die Esoterik habe ihr Kraft gegeben, ihre gesundheitlichen Probleme anzugehen. „Ich achte heutzutage mehr auf Dinge und erfreue mich so an kleinen Sachen“, erzählt Köster, die in ihrer Tasche stets eine Reihe verschiedener Kristalle mit sich trägt.

Doch nicht nur ihre Spiritualität motivierte die Schauspielerin dazu, sich ins Leben zurück zu kämpfen. Auch Kösters Mutter habe nach dem Schlaganfall dafür gesorgt, dass ihre Tochter nicht aufgibt. „Die wird jetzt 85 dieses Jahr. Und die hat sich so abgerackert. Das war auch der Antrieb, dass ich gesagt habe: Es muss irgendwie weitergehen. Die haben sich so viel Mühe gegeben mit mir, mein Sohn auch“, berichtet sie gerührt.