Nur drei von vier Schauspielerinnen Galentines Day: Kristin Davis postet Throwback-Fotos der „SATC“-Stars

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis (v.l.) - hier bei den Golden Globe Awards, ebenfalls im Jahr 2004. (ili/spot)

SpotOn News | 15.02.2024, 11:51 Uhr

Kristin Davis veröffentlicht anlässlich des Galentines Days alte Fotos von sich und ihren Freundinnen, darunter auch ihre ehemaligen "Sex and the City"-Kolleginnen Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon. Die Vierte im legendären Freundinnen-Bunde fehlt allerdings.

Kristin Davis (58) hat auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen mit Freundinnen geteilt, um den Galentines Day zu feiern – ein Tag, den sie nach eigenen Angaben dem Valentinstag vorzieht. Der Galentines Day ist der Tag vor dem Valentinstag (14. Februar), an dem man die Freundschaft und seine Freundinnen feiert. Ihre Diashow betitelte Davis mit "Galentines > Valentines" und fügte ein Liebesbrief-Emoji hinzu.

20 Jahre altes Auftaktfoto

Das erste Foto, das die US-Schauspielerin dabei veröffentlichte, zeigt sie und ihre ehemaligen "Sex and the City"-Kolleginnen Cynthia Nixon (57) und Sarah Jessica Parker (58) bei den 56th Annual Primetime Emmy Awards, die im September 2004 stattfanden.

Die vierte der legendären New Yorker Serienfreundinnen, Kim Cattrall (67), fehlt auf dem 20 Jahre alten Foto. Parker und Cattrall sollen sich bei den Seriendreharbeiten zerstritten haben. Die Folge schon damals: Davis, Nixon und Parker saßen bei der Verleihung der Primetime Emmys 2004 am selben Tisch, während Cattrall woanders saß.

Von 1998 bis 2004 feierten die vier Schauspielerinnen große Erfolge mit der TV-Serie. Es folgten zwei Kinofilme (2008, 2010) mit dem Quartett und das Serien-Sequel "And Just Like That…" (ab 2021), in dem Cattrall dann bis auf einen kurzen Gastauftritt nicht mehr zu sehen war.

Kristin Davis spielt in allen genannten Formaten den kunstverständigen Familienmenschen Charlotte York. Cynthia Nixon ist als taffe Anwältin Miranda Hobbs zu sehen. Sarah Jessica Parker verkörpert die philosophische Kolumnistin und Fashion-Ikone Carrie Bradshaw und Kim Cattrall war als liebestolle Karrierefrau Samantha Jones zu sehen.

"And Just Like That…": Staffel drei kommt 2025

Im Dezember wurde bekannt, dass "Sex and the City"-Fans sich in Geduld üben müssen, denn bis zur Veröffentlichung der dritten Staffel von "And Just Like That…" wird es noch etwas dauern. Das zeigte ein vom Streamingdienst Max veröffentlichter Ausblick auf YouTube. Demnach wird es erst 2025 neue Folgen – und dann auch wieder nur mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis – geben.