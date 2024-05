Gangster-Epos "This City Is Ours" „Game of Thrones“-Star Sean Bean wagt sich erneut ins Serienfach

Sean Bean verkörperte in der ersten "Game of Thrones"-Staffel Ned Stark. (stk/spot)

SpotOn News | 29.05.2024, 20:46 Uhr

Sean Bean findet immer mehr Gefallen an Serien-Rollen: Nun hat der Mime eine weitere an Land gezogen. Ob ihm als Gangster-Boss allerdings ein langes Leben vergönnt sein wird?

Im Gegensatz zu den meisten anderen Schauspielern ist der Brite Sean Bean (65) ohne größeren TV-Umweg direkt im Kino gelandet. Mit zunehmendem Alter findet der Star aber offensichtlich immer größeren Gefallen an Rollen in Serien. Eine vielversprechende hat der Mime, der vor rund einem Monat 65 Jahre alt wurde, nun laut der US-Branchenseite "Deadline" an Land ziehen können. Demnach verkörpert er eine der Hauptfiguren in der BBC-Gangsterserie "This City Is Ours".

Bean werde darin der Part als Anführer einer Liverpooler Gangsterbande namens Ronnie Phelan zuteil. Die Serie stammt aus der Feder von "The Last Kingdom"-Macher Stephen Butchard und konnte laut des Berichts dieselben Produzenten wie "The Crown" für sich gewinnen.

"Es ist eine Freude, die Kameras bei 'This City is Ours' laufen zu sehen – mit einer herausragenden Besetzung, die Stephen Butchards großartige Drehbücher noch spannender gemacht hat", heißt es demnach vonseiten der BBC.

Ein erfolgreiches Duo

Bean und Butchard arbeiteten unlängst erst bei der Serie "Shardlake" zusammen, die Anfang des Monats bei Disney+ erschienen war. Und auch mit der BBC verbindet der Schauspieler mehrere Erfolgreiche Serien-Formate. Für das Gefängnisdrama "Time" hatte Bean 2022 einen BAFTA TV Award als bester Hauptdarsteller einheimsen können.

2011 sorgte Sean Bean mit seiner Rolle in der ersten Staffel des Serienhits "Game of Thrones" erstmals für großes Aufsehen abseits der Kinoleinwand – auf der er sich bekanntlich schon mit James Bond ("GoldenEye") und Harrison Ford (81, "Die Stunde der Patrioten") duelliert hatte. Nach seinem Ausflug nach Westeros hatte er noch tragende Rollen in den Serien "Legends" sowie "Snowpiercer" inne.

In Anbetracht von Beans Charakterbeschreibung in "This City is Ours" und seiner Angewohnheit, in fast all seinen Rollen einfallsreich ins Gras zu beißen, stellt sich nun nur noch eine Frage: Wie viele Episoden werden ihm wohl in dem Gangsterdrama vergönnt sein? Bis das Publikum das erfährt, wird noch etwas Zeit ins Land ziehen – einen offiziellen Starttermin gab man noch nicht bekannt.