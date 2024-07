Film Giancarlo Esposito: Seine ‚Captain America: Brave New World‘-Rolle bleibt ein Geheimnis

Giancarlo Esposito - 77th Annual Cannes Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2024, 12:00 Uhr

Giancarlo Esposito verriet, dass bisher „noch niemand“ seine ‚Captain America: Brave New World‘-Rolle richtig erraten habe.

Der 66-jährige Schauspieler debütierte seinen mysteriösen Charakter vor kurzem im Trailer zum kommenden Marvel-Film, obwohl der Bösewicht jedoch noch vom Studioboss Kevin Feige benannt werden muss.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf dem Fanboy Expo Knoxville-Event am Wochenende (13. Juli) erzählte Esposito: „Die Figur, die ich spiele, ist ein harter Typ. Das begeistert mich immer. Diese Figur im Einklang mit ihrer Entstehung zu entwickeln, das ist für mich eine faszinierende Kunst. Ich habe unglaublich viel Spaß beim Drehen. Ich verrate Ihnen nicht, wen ich verkörpere… die Leute versuchen es zu raten, und bisher hat aber noch niemand richtig geraten.“ In dem Streifen spielen auch der 45-jährige Anthony Mackie als Superheld und der 82-jährige Harrison Ford die Rolle des Thaddeus „Thunderbolt“ Ross, nachdem der ursprüngliche Schauspieler der Figur, William Hurt, 2022 verstorben war. Obwohl er sich darauf freute, in seinem eigenen Film die Rolle des Captain America zu übernehmen, gab der ‚Avengers: Endgame‘-Darsteller zu, dass er die Zusammenarbeit mit der Hollywood-Ikone „so einschüchternd“ gefunden habe. In einem Interview gegenüber ‚Inverse‘ erzählte der Prominente: „Der erste Tag ist so einschüchternd gewesen. Ich bin so verdammt nervös gewesen, ich konnte mir meinen Text nicht merken. Er ist Harrison f****** Ford. Er hat diese Aura. Aber die vertreibt er sehr schnell, da er so ein cooler Typ ist. Er ist alles, was ein Filmstar sein sollte. Er meinte: ‚Lasst uns diesen Scheiß drehen.‘ Und alle sagten: ‚Ja, lasst uns diesen Scheiß drehen.'“