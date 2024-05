"Ein Unterhaltungserlebnis" Gaming-Blockbuster „GTA 6“ soll im Herbst 2025 erscheinen

"Grand Theft Auto VI" ist das wohl am sehnlichsten erwartete Videospiel der vergangenen Jahre. (wue/spot)

SpotOn News | 17.05.2024, 00:07 Uhr

Noch hat das Warten auf "Grand Theft Auto VI" kein Ende, zumindest steht jetzt aber ein engeres Zeitfenster für die Veröffentlichung fest: "GTA VI" erscheint im Herbst 2025!

Ende 2023 hatte Rockstar Games verkündet, dass der neueste Titel der äußerst beliebten "Grand Theft Auto"-Reihe im Jahr 2025 erscheinen wird. Noch gibt es zwar kein genaues Datum, die Rockstar-Games-Mutter Take-Two Interactive Software hat nun allerdings zumindest ein engeres Zeitfenster für die Veröffentlichung mitgeteilt. Im Rahmen eines aktuellen Finanzberichts heißt es, dass "GTA VI" im Herbst 2025 erscheinen soll.

Video News

Wie zu erwarten, verspricht sich Take-Two Interactive von der Veröffentlichung des von zahlreichen Gamerinnen und Gamern sehnlichst erwarteten Titels schon jetzt ein großartiges Geschäft. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass Rockstar Games ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis liefern wird, und unsere Erwartungen an die kommerzielle Wirkung des Titels steigen weiter", heißt es in einer Pressemitteilung.

"GTA VI"-Trailer bricht mehrere Rekorde

Wie groß das Interesse an "Grand Theft Auto VI" ist, zeigte der erste Trailer im vergangenen Dezember. Der rund eineinhalb Minuten kurze Clip konnte in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung drei Rekorde aufstellen. Laut Guinness World Records war das Video die innerhalb des ersten Tages meistgesehene Enthüllung eines Videospiels (rund 90,4 Millionen Aufrufe zur 24-Stunden-Marke) sowie das in 24 Stunden meistgesehene YouTube-Video, Musikvideos ausgenommen, überhaupt. Innerhalb des ersten Tages sammelte der Clip zudem rund 8,9 Millionen Likes und wurde zum am häufigsten gelikten Videospiel-Trailer auf der Video-Plattform.

"'Grand Theft Auto VI' setzt unser Bestreben fort, die Grenzen dessen auszureizen, was in hochgradig fesselnden, Story-getriebenen Open-World-Spielerlebnissen möglich ist", erklärte Sam Houser (52), Mitgründer von Rockstar Games, in einer Pressemitteilung zum ersten Trailer. "Wir freuen uns sehr, diese neue Vision mit Spielern überall auf der Welt zu teilen." Das Spiel soll für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.