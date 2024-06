Bei der V&A Sommerparty Ganz in Weiß: Naomi Campbell legt in London High-Fashion-Auftritt hin

Naomi Campbell bei der V&A Sommerparty. (ili/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 15:13 Uhr

Naomi Campbell erschien in einem gewagten Kleid auf der mit Stars besetzten V&A Sommerparty. In dem maßgeschneiderten weißen Dress präsentierte die Britin viel Dekolleté - auf einen BH verzichtete sie dabei.

Naomi Campbell (54) war der absolute Hingucker bei der V&A Sommerparty am Mittwoch in London. Sie trug ein tief ausgeschnittenes, hoch geschlitztes, bodenlanges weißes Neckholderkleid mit betonter Taille und Revers der Luxusmarke Boss. Offensichtlich verzichtete sie dabei auf einen BH.

Zu dem eleganten, maßgeschneiderten Dress kombinierte die Britin eine auffallende weiße Cat-eye-Sonnenbrille, weiße Peeptoes, einen silbernen Schlangen-Choker, funkelnde Armbänder an den Handgelenken sowie große Ringe an den Ringfingern. Beim Make-up setzte sie den Fokus mit einem rosa Glitzerton auf die Lippen.

Ausstellungseröffnung zu Ehren von Naomi Campbell

Das Supermodel stand im Mittelpunkt des Abends, an dem die Eröffnung der ihr gewidmeten Ausstellung "Naomi: In Fashion" gefeiert wurde. Bereitwillig posierte Campbell mit vielen ihrer berühmten Freunde für die Fotografen, darunter der ehemalige britische "Vogue"-Herausgeber Edward Enninful, der die Kollektion kuratierte.

Auch Elizabeth Hurley und Kate Moss präsentierten tiefe Ausschnitte

Schauspielerin Elizabeth Hurley (59) präsentierte sich ebenfalls in einem gewagten Streifen-Satinkleid in Schwarz-Weiß-Apricot. Auch sie verzichtete auf einen BH und zeigte viel Dekolleté. Ihren Look vervollständigte sie mit goldenen Plateau-Heels. Ihr Sohn Damian Hurley (22) begleitete sie in einem weißen Hosenanzug auf die Party.

Und auch Campbells britische Modelkollegin Kate Moss (50) kam mit XXL-Ausschnitt in einem champagnerfarbenen Slip-Kleid, das sie mit einem schicken schwarzen Blazer und einer auffälligen Perlenkette kombinierte.

Die Ausstellung "Naomi: In Fashion" beleuchtet die erstaunliche 40-jährige Karriere des legendären Models in der Fashion-Welt.