Stars Billy Ray Cyrus: Zwischen ihm und Elizabeth Hurley ’stimmt die Chemie‘

Elizabeth Hurley and Billy Ray Cyrus Instagram April 20 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2025, 09:00 Uhr

Der Musiker sprach darüber, dass er den Star als einen 'großartigen Menschen' betrachtet.

Billy Ray Cyrus sprach darüber, dass er Elizabeth Hurley als einen „großartigen Menschen“ betrachtet.

Der 63-jährige Musiker und die 59-jährige Schauspielerin haben ihre Beziehung vor Kurzem in den sozialen Medien bekanntgegeben.

Und jetzt hat Billy Ray enthüllt, wie sich ihre Romanze entwickelte. Der Musiker erinnerte sich daran, wie sich die beiden bei den ‚Christmas in Paradise‘-Dreharbeiten kennengelernt haben. In einem Videoclip aus der ‚The Ty Bentli Show‘, der mit ‚People‘ geteilt wurde, verriet Billy Ray: „Wir haben nur wenige Szenen zusammen gedreht, aber die paar Male, die wir in derselben Szene waren, hat die Chemie gestimmt. Wir haben einfach gelacht und das zu einer Zeit, als ich nicht sehr viel gelacht habe.“ Die Stars sprachen nach den Dreharbeiten zwei Jahre lang nicht miteinander, aber Elizabeth sei wieder in Billy Rays Leben getreten, als er sich nach der Trennung von seiner Frau Tish Cyrus an einem Tiefpunkt befand: „Für mich war es irgendwann so: Es gibt nichts Schlimmeres, als auf dem Rücken zu liegen, wenn das Leben einen fertigmacht. Und in diesem Moment … hat sich eine Freundin bei mir gemeldet.“