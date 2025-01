Er wurde 87 Jahre alt Garth Hudson: Letztes Gründungsmitglied von The Band gestorben

Garth Hudson ist am 21. Januar friedlich eingeschlafen. (wue/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 18:40 Uhr

Der kanadische Musiker Garth Hudson, das letzte Gründungsmitglied von The Band, ist gestorben. Der Multiinstrumentalist wurde 87 Jahre alt.

Garth Hudson (1937-2025) ist am 21. Januar im Alter von 87 Jahren gestorben. Der im kanadischen Windsor geborene Musiker war unter anderem bekannt als Mitglied von The Band. Bis zu seinem Tod war Hudson das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Gruppe, die mit Hits wie "The Night They Drove Old Dixie Down" oder "The Weight" berühmt wurde.

Der Nachlassverwalter Hudsons habe dem "Toronto Star" bestätigt, dass der Multiinstrumentalist – darunter Keyboard, Orgel und Saxophon – am Morgen in einem Pflegeheim in Woodstock im US-Bundesstaat New York im Schlaf gestorben ist. Auch Jan Haust, ein langjähriger Freund und Kollege des Verstorbenen, habe dem Musikmagazin "Rolling Stone" erklärt, dass der Musiker friedlich eingeschlafen sei.

Garth Hudson: Trauer um "ein musikalisches Genie"

Auf dem Instagram-Profil von The Band wurde der Tod Hudsons später ebenso bestätigt. "Heute nehmen wir leider Abschied von Garth 'Honey Boy' Hudson, dem letzten lebenden Originalmitglied von The Band", heißt es dort zu mehreren Bildern. Er sei "ein musikalisches Genie und Eckpfeiler des zeitlosen Sounds der Gruppe" gewesen. "Ich habe wahre Freude darin gefunden, Menschen zu helfen, ihren Gefühlen auf den Grund zu gehen", habe Hudson einmal gesagt. Und genau das habe er mit seiner Musik auch getan, wie in dem Beitrag steht.

Einer der berühmtesten Songs von The Band, "The Night They Drove Old Dixie Down", ist in Deutschland insbesondere auch als Coverversion bekannt – als das erstmals 1972 veröffentlichte "Am Tag, als Conny Kramer starb" von Juliane Werding (68).