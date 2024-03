Teilnehmer beim UK-"Promi Big Brother" Gary Goldsmith: Nichte Prinzessin Kate erhält „beste Pflege der Welt“

Gary Goldsmith galt über lange Jahre als "schwarzes Schaf" der Familie Middleton. (lau/spot)

SpotOn News | 07.03.2024, 14:53 Uhr

Vor seinen Enthüllungen soll sich die Royal Family fürchten: Prinzessin Kates Onkel Gary Goldsmith hat bei der britischen Variante von "Promi Big Brother" Details zum Gesundheitszustand seiner berühmten Nichte ausgeplaudert.

Prinzessin Kates (42) Onkel Gary Goldsmith (59) hält sich derzeit im britischen "Promi Big Brother"-Haus auf. Dort plaudert der auch als Skandal-Onkel bekannte Goldsmith freimütig über den Gesundheitszustand seiner berühmten Nichte. In der Staffelpremiere am 4. März erklärte er, dass Prinz Williams (41) Ehefrau derzeit die "beste Pflege der Welt" erhalten würde. Auch sollen die Familien Mountbatten-Windsor und Middleton in der für Kate so schwierigen Zeit eng zusammenstehen, wie "Us Weekly" unter Berufung auf die TV-Show berichtet.

Video News

Skandal-Onkel hält sich an Etikette

"Die ganze Familie hat alles stehen und liegengelassen und kümmert sich vor allem anderen um die Familie", so Goldsmith wörtlich in der Fernsehsendung "Celebrity Big Brother". Genaueres über Kates Gesundheitszustand, der zuletzt Anlass zu vielen Spekulationen bot, möchte der Reality-TV-Teilnehmer jedoch nicht verraten. Denn es gäbe "eine Art Code oder Etikette", dies nicht zu tun. Sollte der Palast allerdings in Zukunft offizielle Details bekannt geben, dann wird auch Goldsmith seine Meinung zu den Vorgängen teilen.

Gary Goldsmith bestätigt Zeitplan von Kates Genesung

Die Familie Middleton habe ihm jedoch mitgeteilt, Prinzessin Kate werde "einige Zeit brauchen, um sich zu erholen". Seine royale Nichte werde er daher "zu Ostern" wiedersehen – ein Zeitplan, der sich mit den offiziellen Ankündigungen des Kensington Palasts deckt. Denn nach Kates Eingriff in einem Londoner Privatkrankenhaus im Januar hieß es von offizieller Seite, dass sie bis Ostern ausfallen werde.

Zuletzt war Prinzessin Kate erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Paparazzi-Bilder, die Kate neben ihrer Mutter Carole Middleton (69) in einem Auto zeigen, veröffentlichte am 4. März das US-Portal "TMZ". Die Bestätigung von Kates Teilnahme an der traditionellen Trooping-the-Colour-Militärparade im Juni wurde zwischenzeitlich jedoch wieder zurückgenommen. Das britische Verteidigungsministerium hatte die 42-Jährige offenbar zu früh und ohne ausreichende Absprache mit dem Kensington Palast eingeplant, hieß es am 5. März. Es wird jedoch erwartet, dass Prinzessin Kate, die bis dahin genesen sein sollte, letztendlich an der Veranstaltung teilnehmen wird.