Musik Gavin Rossdale möchte, dass das nächste Bush-Album ‚großartig‘ wird

Gavin Rossdale - May 2019 - Famous - John Wick Chapter 3 Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 11:00 Uhr

Gavin Rossdale möchte, dass das nächste Bush-Album 'großartig' wird.

Gavin Rossdale arbeitet bereits am nächsten Album seiner Band Bush und setzt die Messlatte dabei besonders hoch.

Nachdem die Rockband 2025 ihr zehntes Studioalbum ‚I Beat Loneliness‘ veröffentlicht hatte, befindet sich inzwischen Album Nummer elf in Arbeit. Für Rossdale kommt allerdings nur eines infrage: höchste Qualität. In der Radiosendung ‚Hobo On The Radio‘ bei TotalRock erklärte der Sänger: „Ich glaube, ich bin inzwischen besser darin geworden, mich selbst zu editieren. Gleichzeitig bin ich aber auch härter zu mir als je zuvor.“ Der Musiker betonte, dass er nach zehn veröffentlichten Alben keinen Sinn darin sehe, einfach nur weiteres Material herauszubringen. „Ich arbeite gerade an einem neuen Album und ich möchte, dass es großartig wird. Sonst hat das Ganze wirklich keinen Sinn.“ Weiter sagte er: „Es bringt nichts, einfach irgendeine Platte zu veröffentlichen. Man kann ein Album schreiben, aber man muss das Album schreiben.“

Sein Anspruch sei es, stets das Beste aus sich herauszuholen: „Warum sollte man nicht immer nach den Sternen greifen?“ Dafür sortiere er konsequent Songs und Ideen aus, die seinen Erwartungen nicht entsprechen: „Ich werfe eine Menge Material weg, das mir nicht gefällt oder das ich nicht gut genug finde.“ Rossdale sehe sich keineswegs als unfehlbaren Künstler: „Ich halte nicht alles, was ich mache oder sage, automatisch für großartig.“ Oft müsse er sich durch mehrere Zeilen und Entwürfe arbeiten, bevor etwas wirklich Interessantes entstehe: „Manchmal schreibe ich fünf oder sechs Zeilen, um überhaupt an den Punkt zu gelangen, an dem es spannend wird.“

Zum musikalischen Stil des kommenden Albums verriet er: „Ich liebe es einfach, Musik zu machen. Songs zu schreiben ist meine Lieblingsbeschäftigung.“ Dabei lasse er sich besonders von härterer Musik inspirieren: „Ich werde nie versuchen, ein typischer Screamer zu sein, aber ich mag diese dunklere, schwerere und tiefer gestimmte Klangwelt.“ Genau diese Mischung aus Melodie und Härte soll offenbar auch das neue Bush-Album prägen.