Musik Blake Shelton schwärmt von Gwen Stefanis Las-Vegas-Show

Blake Shelton (L) and Gwen Stefani attend the premiere of The Fall Guy 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 11:00 Uhr

Blake Shelton schwärmt von Gwen Stefanis Las-Vegas-Show.

Blake Shelton hat die Las-Vegas-Residenz seiner Ehefrau Gwen Stefani als „unfassbar genial“ bezeichnet.

Der 49-jährige Star lobte seine Frau in den sozialen Medien in höchsten Tönen, nachdem er eine ihrer jüngsten Shows im Sphere in Las Vegas besucht hatte. Blake, der seit 2021 mit Gwen verheiratet ist, schrieb auf Instagram: „So stolz auf meine Frau @gwenstefani und die Jungs von @nodoubt dafür, dass sie sich so den Hintern aufreißen und diese unglaubliche Show auf die Beine stellen … endlich hatte ich mal einen freien Abend, um sie zu sehen … absolut unfassbar.“ Der Instagram-Beitrag zeigte ein Video von Gwen auf der Bühne, während der Country-Sänger, der zuvor mit Miranda Lambert verheiratet war, im Publikum zuschaute. Außerdem enthielt der Beitrag einen Clip, in dem Blake nach der Show eine No Doubt-Jacke erhält und Gwen umarmt.

Unterdessen hatte Gwen zuvor verraten, dass ihr Leben „komplett im Chaos“ gewesen sei, bevor sie begann, mit Blake auszugehen. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale habe sie sich zunächst nicht auf eine neue Beziehung einlassen wollen. Gegenüber ‚People‘ sagte Gwen: „Wir hatten uns gerade erst kennengelernt, und alles war Chaos. Unsere beiden Leben lagen komplett in Trümmern. Nichts hätte uns damals retten können.

Es gab einen Moment, in dem ich sagte: ‚Ich kann nicht einmal mit dir reden. Das ist verrückt. Ich habe schon genug Probleme. Das passiert nicht mehr. Wir schreiben uns nicht mehr und gar nichts.'“ Trotzdem gelang es Blake letztlich, die blonde Sängerin mit seinem musikalischen Talent zu beeindrucken. Gwen, die zwischen 2002 und 2016 mit Gavin verheiratet war, sagte: „Ich glaube, er wollte mich wirklich beeindrucken, weil er nicht mehr so viele Songs schreibt wie früher. Und ich liebe es, Songs zu schreiben. Das bedeutet mir alles. Wenn ich irgendeinen Sinn oder Wert in meinem Leben spüren will, dann durchs Songwriting. Dort finde ich meine Erfüllung.“