Süße Instagram-Posts Gedenken an die Queen und Bild von Kate: Royal Family feiert Muttertag

Auch nach ihrem Tod gedenkt König Charles III. seiner verstorbenen Mutter am Muttertag. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.03.2024, 15:39 Uhr

Die Royal Family feiert Mütter: Zum britischen Muttertag gab es nicht nur ein neues Foto von Prinzessin Kate. Auch andere Royals ehrten ihre Mütter mit liebevollen Instagram-Posts.

In Großbritannien wird am heutigen Sonntag (10. März) der "Mothering Sunday" gefeiert – der Muttertag. Auch die Royal Family nimmt das zum Anlass, um verschiedene Mütter zu ehren.

So gedenkt König Charles III. (75) auf dem offiziellen Instagram-Account der Königsfamilie seiner Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022). "Allen Müttern und denen, die heute ihre Mütter vermissen, einen friedlichen Muttertag", heißt es dort zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto, das einen jungen Charles zeigt, wie er seiner Mutter nach einem Polo-Match einen Handkuss gibt.

Neues Foto von Kate zum Muttertag

Besonders freuen sich Royal-Fans auch über dieses Foto: Auf dem Account von Prinz William (41) und Ehefrau Kate (42) gibt es ein brandneues Foto der Prinzessin von Wales, die sich seit Monaten nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hat, weil sie sich von einer Operation erholt. Auf dem Foto, das offenbar Prinz William selbst schoss, sitzt die 42-Jährige inmitten ihrer drei Kinder auf einem Stuhl im Garten. Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) strahlen in die Kamera. "Danke für eure lieben Glückwünsche und andauernde Unterstützung in den vergangenen zwei Monaten. Allen einen frohen Muttertag", heißt es unter dem von Kate mit "C" signierten Post.

Das Foto kommentierte unter anderem Edoardo Mapelli Mozzi (40), der Ehemann von Williams Cousine Prinzessin Beatrice (35), mit einem Herz.

Prinzessin Eugenie postet für Fergie

Auch Prinzessin Eugenie (33) nahm den Muttertag zum Anlass, ihre Mama, Sarah Ferguson (64), zu ehren und gleichzeitig auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen.

Die Tochter von Prinz Andrew (64) teilte auf ihrem Instagram-Account einen Ausschnitt eines Interviews für ihre Stiftung gegen moderne Sklaverei, das sie mit ihrer Mutter führte. "Ich wollte dich interviewen, Mumsy, weil du eine riesige Inspiration für mich und Beatrice bist", sagt Eugenie in dem Clip.