Stars Geena Davis: Meine Kinder haben mir eine andere Sicht aufs Leben gegeben

Geena Davis - February 2020 - Avalon - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 14:00 Uhr

Geena Davis erklärt, ihre Kinder haben ihr eine andere Sicht aufs Leben gegeben.

Geena Davis sagt, dass sie durch ihre Kinder, die sie erst in ihren Vierzigern bekam, eine „andere Perspektive“ auf das Leben gewonnen habe.

Die Schauspielerin aus dem Film ‚Thelma Louise‘ ist heute 70 Jahre alt. Mit 46 bekam sie ihre Tochter Alizeh, zwei Jahre später folgten die Zwillingssöhne Kia und Kaais. In einem neuen Interview mit der Zeitung ‚The Times‘ sagte Geena: „Ich bin wirklich froh, dass ich erst später im Leben Kinder bekommen habe, denn bis dahin hatte ich mich sehr verändert. Ich hatte eine andere Sichtweise auf viele Dinge. Auf der Leinwand war ich schon lange eine starke Frau, bevor ich es im echten Leben war. Aber durch die Rollen dieser kraftvollen Frauenfiguren wurde ich selbst verändert.“ Mit Blick auf die Zukunft fügte sie hinzu: „Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was das nächste Jahrzehnt bringen wird.“

Allerdings habe ihre Zeit in den Vierzigern auch Nachteile gehabt. In Hollywood sei sie verstärkt mit Sexismus und Altersdiskriminierung konfrontiert worden. Sie erklärte: „In diesem ganzen Jahrzehnt habe ich nur einen einzigen Film gedreht.“ Zum Älterwerden selbst hat sie eine entspannte Einstellung: „Ich gehe ganz gelassen damit um. Man sieht zwar älter aus, aber innerlich ist man immer noch dieselbe Person, die man schon immer war.“

Geena hat ihre drei Kinder mit ihrem Ex-Ehemann Reza Jarrahy. Nach fast 20 Ehejahren wurde die Scheidung im Dezember 2021 rechtskräftig. Obwohl sie nie öffentlich über die Gründe der Trennung gesprochen hat, bezeichnete sie Reza als einen „fantastischen Vater“. Derzeit gilt die Schauspielerin als Single. Gleichzeitig verriet sie, dass sie sich wohl kaum auf der Promi-Datingplattform Raya anmelden werde, da sie dafür „zu selbstbewusst bzw. zu gehemmt“ sei.

Bereits früher sprach Geena über die Herausforderungen, drei kleine Kinder gleichzeitig großzuziehen. Gegenüber ‚Good Housekeeping‘ gestand sie, dass sie zunächst ziemlich eingeschüchtert gewesen sei: „Meine Tochter war zwei Jahre alt, als die Zwillinge geboren wurden. Das bedeutete, dass ich plötzlich drei Kinder unter drei Jahren zu Hause hatte. Und ich machte mir Sorgen, weil ein Teil von mir dachte: Werde ich Jungen genauso lieben können wie meine kleine Tochter? Natürlich tue ich das, und es war etwas Wundervolles. Aber es war überwältigend.“