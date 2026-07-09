Stars Netflix: Absetzung von ‚The Boroughs‘ hatte ‚viele verschiedene Gründe‘

Matt and Ross Duffer at Gotham TV Awards - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 11:00 Uhr

Netflix sagt, die Absetzung von 'The Boroughs' hatte 'viele verschiedene Gründe'.

Netflix-Managerin Jinny Howe erklärt, dass „eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren“ zur Entscheidung geführt habe, die Science-Fiction-Serie ‚The Boroughs‘ nach nur einer Staffel einzustellen.

Die Serie der ‚Stranger Things‘-Schöpfer Matt und Ross Duffer, die als ausführende Produzenten beteiligt waren, startete mit einem hohen Budget und erhielt überwiegend positive Kritiken. Die Zuschauerzahlen blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Jinny Howe, Leiterin der Abteilung für Drehbuchserien in den USA und Kanada bei Netflix, sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Es gibt sehr viele Faktoren, die letztlich in die Entscheidung einfließen, eine Serie nicht fortzusetzen. Wir treffen solche Entscheidungen sehr sorgfältig und mit viel Bedacht. Sie wissen, dass gerade bei dieser Serie viele unterschiedliche Aspekte eine Rolle gespielt haben.“

Howe betonte, dass Netflix trotz der Absetzung stolz auf die Produktion sei. Sie sagte: „Wir sind wirklich sehr stolz auf diese Serie. Wir finden, dass sie vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ein äußerst unterhaltsames und filmisches Erlebnis geboten hat.“

Laut einem Bericht von ‚Deadline‘ aus dem vergangenen Monat entschied sich Netflix gegen eine zweite Staffel, obwohl zwischenzeitlich über eine Fortsetzung gesprochen worden war. Für eine mögliche zweite Staffel war bereits ein Autorenteam zusammengestellt worden. Insidern zufolge stand zeitweise sogar die Idee im Raum, die zweite und dritte Staffel direkt hintereinander zu drehen.

‚The Boroughs‘, entwickelt von Jeffrey Addiss und Will Matthews, erhielt gute Kritiken, erzielte jedoch angesichts des hohen Budgets – verursacht unter anderem durch aufwendige Spezialeffekte und eine prominente Besetzung mit Alfred Molina, Geena Davis und Alfre Woodard – nur durchschnittliche Zuschauerzahlen. Die offizielle Inhaltsbeschreibung lautete: „In einer scheinbar perfekten Seniorenwohnanlage wird ein trauernder Neuankömmling nach einer Begegnung mit einem monströsen Wesen dazu bewegt, sich einer Gruppe ungewöhnlicher Außenseiter anzuschließen. Gemeinsam decken sie ein dunkles Geheimnis auf, das beweist, dass ihre ‚goldenen Jahre‘ weitaus gefährlicher sind – und sie selbst weitaus furchtloser –, als irgendjemand erwartet hätte.“

Etwa zur gleichen Zeit, als die Absetzung bekannt wurde, bestätigte Paramount, dass das nächste, bislang geheim gehaltene Projekt der Duffer-Brüder am 3. November 2028 erscheinen soll. Es wird ihr erstes Projekt sein, nachdem sie Netflix nach zehn Jahren verlassen und einen neuen exklusiven Vierjahresvertrag mit Paramount abgeschlossen haben, der Film-, Fernseh- und Streamingproduktionen umfasst. Die Brüder werden das Projekt schreiben und Regie führen. Paramount beschreibt es als ein großes Event-Kinoprojekt, während Details zur Handlung weiterhin streng geheim gehalten werden.