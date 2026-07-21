Film Geena Davis sagt, sie sei ’nicht attraktiv genug‘ für die weibliche Hauptrolle in ‚Fletch‘ gewesen

Geena Davis - February 2020 - Avalon - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 11:00 Uhr

Geena Davis sagt, sie sei 'nicht attraktiv genug' für die weibliche Hauptrolle in 'Fletch' gewesen.

Geena Davis hat behauptet, sie sei „nicht attraktiv genug“ gewesen, um die weibliche Hauptrolle in der Komödie ‚Fletch‘ zu bekommen. Stattdessen habe sie aufgrund ihres komödiantischen Talents eine kleinere Rolle erhalten. Die heute 70-jährige Schauspielerin sprach ursprünglich für die Rolle der Gail Stanwyk vor, der Ehefrau des Millionärs Alan Stanwyk (Tim Matheson), der dem investigativen Reporter Irwin M. Fletcher (Chevy Chase) 50.000 Dollar bietet, damit dieser ihn tötet, nachdem er behauptet, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein. Die Rolle ging schließlich an Dana Wheeler-Nicholson. Davis übernahm stattdessen die Rolle von Larry, einer jungen Frau, die in Fletchs Enthüllungen über einen Drogenring verwickelt wird. In der neuesten Folge des Podcasts ‚Armchair Expert‘ von Dax Shepard sagte Geena: „Ich hatte ja nur eine sehr kleine Rolle.“ Anschließend erklärte sie: „Eigentlich habe ich für die weibliche Hauptrolle vorgesprochen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie zu mir gesagt haben: ‚Du bist nicht attraktiv genug für diese Rolle. Aber wir finden dich so lustig, dass wir dich unbedingt im Film haben wollen.'“

Dax Shepard, bekannt aus ‚Parks and Recreation‘, bemerkte dazu: „Das war eben 1985, damals hat man den Leuten einfach gesagt, dass sie nicht attraktiv genug sind.“ Die Oscar-Preisträgerin ergänzte: „Dann sagten sie: ‚Es gibt da diese Rolle des Leiters der Gerichtsmedizin, der Larry heißt. Wir ändern die Figur einfach in eine Frau für dich.‘ Und ich antwortete: ‚Aber ich möchte trotzdem Larry heißen.'“ Shepard entgegnete, gerade das habe ihre Figur so einprägsam gemacht. Außerdem fragte er, ob Chevy Chase während der Dreharbeiten – angesichts seines Rufs in den 1980er-Jahren – mürrisch gewesen sei. Geena widersprach: „Nein, überhaupt nicht. Vielleicht hat ihm dieser Film einfach besonders viel Spaß gemacht. Er wirkte lustig, entspannt und einfach großartig.“

Bevor Geena Davis Schauspielerin wurde, arbeitete sie als Model. Ihr Schauspieldebüt gab sie 1982 in der Komödie ‚Tootsie‘. Sie erklärte jedoch, dass ihr das Modeln kein größeres Selbstbewusstsein in Bezug auf ihr Aussehen gegeben habe. Bereits 2022 sagte sie der Zeitung ‚The Times‘: „Ich dachte einfach, ich hätte irgendeinen magischen Weg gefunden, meinen Körper so zu halten, dass die Leute mich hübsch finden.“