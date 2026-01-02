Stars Geiger verklagt Will Smith: Vorwurf der Vergeltung nach Meldung über Belästigung

Bang Showbiz | 02.01.2026, 11:00 Uhr

Will Smith wird von dem Geiger Brian King Joseph verklagt.

Joseph, früher Finalist von ‚America’s Got Talent‘, wirft Smith und dessen Firma Treuball Studios Management, Inc. vor, ihn nach einer Beschwerde über sexuelle Belästigung und einen beunruhigenden Vorfall während der Tour ‚Based on a True Story: 2025‘ entlassen zu haben. Die Klage wurde laut ‚Entertainment Weekly‘ diese Woche beim California Superior Court eingereicht.

Joseph behauptet, jemand habe ohne Erlaubnis Zugang zu seinem Hotelzimmer in Las Vegas erhalten und dort eine „sexuelle Gewaltandrohung“ hinterlassen. Unter den zurückgelassenen Gegenständen seien unter anderem „Tücher, eine Bierflasche, ein roter Rucksack, eine Flasche HIV-Medikamente mit dem Namen einer anderen Person, ein Ohrring und Entlassungspapiere aus dem Krankenhaus“ gewesen. Ein Zettel, unterschrieben mit einem Herz und dem Namen „Stone F.“, habe gedroht: „Brian, ich komme wieder … nur wir.“

In der Klage heißt es außerdem, Smith habe Joseph zuvor „gezielt vorbereitet und konditioniert“. Als Beispiel wird ein Satz aus einem Treffen angeführt: „Du und ich haben eine so besondere Verbindung, die ich mit niemand anderem habe.“

Joseph meldete den Vorfall laut Klage dem Hotel, einer Polizeihotline und dem Tour-Management. Er behauptet, ein Teammitglied habe ihn beschämt und ihm gesagt, er werde gefeuert. Die Klage spricht von einem „Muster räuberischen Verhaltens“ und sieht die Kündigung als Vergeltung. Joseph fordert Schadenersatz wegen „schwerer emotionaler Belastung“, wirtschaftlicher Verluste und angeblicher PTSD-Symptome.