In der Sendung verraten „Genau ihr Typ“: Shania Geiss gefällt ein ganz bestimmter Rennfahrer

Shania Geiss schwärmt für den Nachwuchsstar der Formel 1. (eyn/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 12:51 Uhr

Schmetterlinge im Bauch bei Shania Geiss? In der neuen Folge von "Die Geissens" plaudern ihre Familienmitglieder aus, dass die TV-Bekanntheit Interesse an einem Nachwuchs-Rennfahrer hat.

Shania Geiss (20) hat der Öffentlichkeit bisher noch keinen Partner an ihrer Seite vorgestellt. In der neuen Folge der familieneigenen Doku-Soap "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" (auch bei RTL+) lässt sie aber zumindest durchblicken, dass sie aktuell einen potenziellen Kandidaten ins Auge gefasst hat: den Formel-1-Fahrer Ollie Bearman (19).

Ollie Bearman ist "genau Shanias Typ"

"Shania hat uns schon ein paar Mal gesagt, dass der hübsch ist", plaudert Shanias Mutter Carmen Geiss (59) in der Episode am Rande der Formel 1 in Abu Dhabi aus dem Nähkästchen. Auch Schwester Davina (21) weiß von dem Schwarm: "Er ist genau Shanias Typ." Kennengelernt haben sich die Millionärstochter und der Motorsportler, der in der kommenden Saison für den Haas-Rennstall gesetzt ist, zwar noch nicht – da beide aber in ähnlichen Kreisen verkehren, ist ein Rendezvous nicht unwahrscheinlich.

Doch Shania ist bezüglich der Beziehungstauglichkeit des Rennfahrers noch etwas skeptisch. "Diese Jungs sind so ein bisschen Playboy", erklärt sie über Formel-1-Stars. Zudem sei ihr wichtig, nicht im Schatten ihres potenziellen Partners zu stehen. Sie sei einfach "Shania Geiss und nicht 'die Frau von'", betont die 20-Jährige. Mama Carmen sieht da allerdings noch kein Problem: "Sie müssen ja nicht gleich heiraten."

Robert Geiss "erlaubt keinen Freund"

Bisher haben weder Shania noch ihre ältere Schwester Davina Geiss öffentlich eine Beziehung verkündet – obwohl die Liebe bei den jungen Frauen natürlich immer wieder Thema ist. Ihrem Vater Robert Geiss (60) scheint seine Prinzessinnen aber nicht in fremde Hände geben zu wollen.

"Papa erlaubt keinen Freund", berichtete Shania in einer vorherigen Folge von "Die Geissens". Diese Aussage sei zwar nicht ganz ernst gemeint, aber potenzielle Freunde hätten schon "Respekt vor ihm". Seine strenge Art in Sachen Partner sei darauf zurückzuführen, dass er sich besonders loyale und treue Schwiegersöhne wünsche und "seine Babys nicht loslassen" wolle.