Im Juli zur Primetime „Geo-Quiz“ mit Sonja Zietlow ändert Namen und Konzept

Sonja Zietlow und Dirk Steffens werden durch "Das große Geo-Quiz" führen. (jom/spot)

SpotOn News | 18.06.2024, 13:38 Uhr

Sonja Zietlow und Dirk Steffens präsentieren im Sommer "Wunder unserer Erde - Das große Geo-Quiz". Die Sendung kehrt damit mit neuem Namen und einem veränderten Konzept zurück.

Sonja Zietlow (56) und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (56) kehren mit ihrer gemeinsamen RTL-Sendung zurück. Aus "Die große Geo-Show – In 55 Fragen um die Welt" wird im Juli dann "Wunder unserer Erde – Das große Geo-Quiz", wie der Sender nun verkündet hat. Die Show, die RTL am 20. und am 27. Juli jeweils um 20:15 Uhr zeigt (auch bei RTL+), wird dann mit neuer Ausrichtung zu sehen sein.

Drei Promi-Duos sollen in Quiz- und Aktionsrunden im Studio gegeneinander antreten und "die Wunder unseres Planeten" entdecken, wird in der Ankündigung erklärt. "In spektakulären Kategorien quizzen sie sich zu faszinierenden Themen aus der großen weiten Welt – von außergewöhnlichen Tierwelten bis hin zu extremen Orten, Naturwundern und allem, was unsere Erde so einzigartig macht", heißt es weiter.

Die sechs Kategorien laufen unter anderem unter den Namen "Best Buddies", "Kaum zu glauben" oder "Superhelden". Die Duos wissen somit nicht, was sich genau hinter den Namen verbirgt. Zu den Quizrunden gesellen sich Spiele, Experimente und Rätsel. Pro Show können die Promis bis zu 30.000 Euro für den guten Zweck erspielen.

Diese Promis stellen sich dem "Geo-Quiz"

Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow, Wissenschaftsexperte Dirk Steffens steht ihr dabei zur Seite. Als Promi-Paarungen treten in der ersten Show an: Ilka Bessin (52) und Sasha (52), Tom Beck (46) und Motsi Mabuse (43) und Michael "Mimi" Kraus (40) und Matthias Steiner (41).

"Die große Geo-Show – In 55 Fragen um die Welt" lief im vergangenen Jahr noch unter einem anderen Prinzip: Jeweils fünf Stars widmeten sich in verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten je einem Projekt, um mehr über die Welt zu erfahren. Ihre Erkenntnisse über die Natur, Tiere und die Menschen brachten sie als Experte oder Expertin eines Kontinents anschließend im Studio in Quizrunden ein. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkte ein Preisgeld für eines der besonderen Projekte.