Hollywoodstar soll Provence bevorzugen George Clooney: Flüchtet er vor dem britischen Regen nach Frankreich?

George Clooney und Ehefrau Amal besitzen luxuriöse Anwesen in Italien, Frankreich und England. (lau/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 20:16 Uhr

Nach mehreren Überschwemmungen ihres britischen Anwesens sollen George und Amal Clooney der Insel den Rücken zugekehrt haben. Angeblich hält sich der Hollywoodstar lieber im sonnigen Süden Frankreichs auf.

Hollywoodstar George Clooney (62) und seine Frau Amal Clooney (46) besitzen einige prachtvolle Anwesen in verschiedenen Ländern. Am bekanntesten davon ist wohl Clooneys Paradies-Villa im italienischen Laglio am Comer See in Italien. Das Traumhaus erwarb der Schauspieler im Jahr 2002, und empfängt dort regelmäßig prominente Gäste wie seine guten Freunde Brad Pitt (60) und Matt Damon (53) oder Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Noch nicht so lange, nämlich seit dem Jahr 2014, besitzt Clooney eine Villa in der britischen Grafschaft Berkshire westlich von London. Doch dieses Anwesen scheint dem Star in letzter Zeit zunehmend Kummer zu bereiten.

Mindestens sechs Überschwemmungen in den letzten zehn Jahren

So sollen Clooney und Ehefrau Amal laut "Daily Mirror" ihr angeblich für umgerechnet mehr als 17 Millionen Euro erworbenes Herrenhaus aufgegeben haben. Anwohner berichten der britischen Zeitung, dass der Hollywoodstar schon seit einigen Monaten nicht mehr in ihrem Ort gesichtet worden sei.

Stattdessen würden sich die Clooneys lieber auf ihrem Besitztum im Süden Frankreichs aufhalten, das George Clooney 2021 für kolportierte 7,5 Millionen Euro gekauft haben soll. Die gefürchteten Regenfälle in Großbritannien sollen den Ausschlag für die Flucht des berühmten Paares gegeben haben.

So sei der Grund und Boden rund um Clooneys Luxusvilla in Südengland seit dem Kauf vor zehn Jahren mindestens sechsmal überschwemmt worden. Allein in den vergangenen 13 Monaten sei der Garten des weitläufigen Anwesens, zu dem unter anderem auch ein Fitnessstudio, ein Swimmingpool und ein Heimkino gehören, zweimal überflutet worden. Auch weiterhin gelten für das Gebiet Hochwasserwarnungen. Der Pegel der Themse liegt nach einem besonders niederschlagsreichen Februar derzeit fast doppelt so hoch wie normal.

George Clooneys Nachbarn mit Verständnis für den Hollywoodstar

Die vom "Daily Mirror" befragten Nachbarn Clooneys können den angeblichen Wegzug des Stars derweil voll und ganz nachvollziehen. So habe der Regen der vergangenen Wochen das Leben im Süden Englands "sehr schwierig gemacht". "Wir könnten auch ein bisschen mehr Wärme gebrauchen, deshalb kann ich verstehen, warum George weggegangen ist", berichtet eine Anwohnerin.

George und Amal Clooney sowie ihre Zwillinge Alexander und Ella, die im Juni 2017 zur Welt kamen, haben daher wohl das regnerische Wetter auf der Insel mit Februar-Temperaturen zwischen vier und acht Grad Celsius gegen das angenehme Leben in ihrem weitläufigen Herrenhaus im gebirgigen Hinterland der Côte d'Azur getauscht. Das dortige Anwesen soll im 18. Jahrhundert erbaut worden sein und über einen zehn Hektar großen Weinberg, einen Pool sowie einen Tennisplatz verfügen.

Zuletzt war das Ehepaar Clooney in diesem Monat in der Sonne der Provence gesichtet worden. In der Gemeinde Brignoles, in der Clooneys Anwesen liegt, herrschen im Februar Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad Celsius und es bleibt weitestgehend niederschlagsfrei.