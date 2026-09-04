Stars George Clooney hielt die Hand seiner Schwester, als sie starb

George Clooney with Golden Lion award at Venice Film Festival - Getty - September 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 14:00 Uhr

George Clooney hielt die Hand seiner Schwester, als sie starb.

George Clooney hat über den schmerzlichen Verlust seiner Schwester Adelia „Ada“ Zeidler gesprochen, die im vergangenen Jahr an Krebs starb.

Der 64-jährige Hollywoodstar musste im Dezember 2025 Abschied von seiner älteren Schwester nehmen. Ada wurde 65 Jahre alt. Nun verriet Clooney, dass er in ihren letzten Momenten bei ihr war und ihre Hand hielt. Der Tod seiner Schwester habe ihn zudem dazu gebracht, sein eigenes Leben und den Umgang mit der verbleibenden Zeit neu zu betrachten. Bei einer Masterclass im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig sprach Clooney offen über den Verlust. „Sie starb sehr schnell, und ich war bei ihr, als sie starb. Und da war dieses Gefühl, bei ihr zu sein, ihre Hand zu halten und zu verstehen, wie kurz das alles ist“, sagte er. Dabei habe ihn besonders der Gedanke getroffen, wie schnell die gemeinsame Kindheit vergangen sei: „Es war nur wenige Minuten zuvor, dass sie und ich kleine Kinder waren. Minuten zuvor hielten wir als Kinder Händchen.“

Der Tod seiner Schwester habe ihm deutlich gemacht, wie kostbar die Zeit ist. Clooney wolle sich deshalb stärker auf die schönen Momente konzentrieren. „Die Zeit vergeht schnell. Das alles. Und deshalb müssen wir nichts anderes als Freude finden“, erklärte der Schauspieler. Bereits im vergangenen Jahr hatte Clooney Adas Tod gegenüber ‚People‘ bestätigt und seiner Schwester bewegende Worte gewidmet. „Meine Schwester Ada war meine Heldin“, erklärte er. Sie habe sich dem Krebs „mit Mut und Humor“ gestellt. „Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so mutig war. Amal und ich werden sie schrecklich vermissen.“

Laut ihrem Nachruf starb Ada „friedlich im Kreise der Menschen, die sie liebte“ im St. Elizabeth Healthcare im US-Bundesstaat Kentucky. Sie war eine talentierte Künstlerin und arbeitete mehrere Jahre als Kunstlehrerin an einer Grundschule. Bereits während ihrer Schulzeit hatte sie akademische Auszeichnungen erhalten und sich als Mitglied eines örtlichen Buchclubs, der Augusta Art Guild sowie als frühere Grand Marshal der jährlichen White Christmas Parade engagiert. Ada führte ein weitgehend zurückgezogenes Leben und trat nur selten öffentlich auf. Eine Ausnahme war die Hochzeit ihres Bruders mit Amal Clooney in Venedig im Jahr 2014.