Film Shailene Woodley war am Boden zerstört, aus ‚Spider-Man‘-Film gestrichen worden zu sein

Lee - New York Screening - Shailene Woodley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2026, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin erfuhr ein Jahr nachdem sie ihre Szenen gedreht hatte, dass sie doch nicht in 'The Amazing Spider-Man 2' erscheinen würde.

Shailene Woodley war zutiefst enttäuscht, als ihre Szenen aus ‚The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro‘ gestrichen wurden.

Die Schauspielerin hatte in dem 2014 erschienenen Film mit Andrew Garfield die Rolle der Mary Jane Watson ergattert. Doch ein Jahr nachdem sie ihre Szenen gedreht hatte, erfuhr sie, dass sie aus der finalen Fassung entfernt worden war. In einem aktuellen Interview für die Reihe ‚SAG-AFTRA Foundation Conversations‘ erinnerte sich Woodley sarkastisch: „Das war ein lustiges Telefonat.“

Die Rolle sei für sie ein Traum gewesen. „Spider-Man ist mein Lieblingssuperheld. Mary Jane war beim Aufwachsen meine Lieblingsfigur. Als ich die Rolle bekam, dachte ich also: ‚Das ist so aufregend'“, gestand sie. Etwa ein Jahr später sei Woodley dann mitgeteilt worden, dass sie nicht mehr im Film sei. Als Grund sei ihr genannt worden, dass in dem Film viele neue Figuren eingeführt wurden und man zunächst abwarten wolle, wie sich die Geschichte zwischen Gwen Stacy (Emma Stones) und Peter Parker entwickle.

„Ich bin so paranoid. All diese Jahre darüber, was ich sagen darf und was nicht, denke ich mir: ‚Shailene, der Film ist seit über zehn Jahren draußen'“, schilderte die ‚Snowden‘-Darstellerin. „Wie auch immer. Sie sagten: ‚Warten wir, bis sie stirbt, und dann führen wir Mary Jane ein.‘ Das ergab Sinn. Aber dann haben sie diesen Film gar nicht gemacht.“ Allerdings sei der geplante nächste Film dann nie entstanden. „Aber andererseits: Wer weiß schon, was wirklich stimmt? Vielleicht war ich auch einfach schrecklich und sie dachten: ‚Das können wir nicht machen'“, sagte Woodley.

Die Schauspielerin verriet zudem, dass sie für den Film tatsächlich drei Szenen mit Garfield gedreht hatte. Garfields dritter ‚Spider-Man‘-Film wurde zwar ebenfalls gestrichen, doch 2021 kehrte er in ‚Spider-Man: No Way Home‘ zurück und stand dort neben Tom Holland und Tobey Maguire vor der Kamera.