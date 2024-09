Film George Clooney: Zusammenarbeit mit Brad Pitt für neuen ‚Ocean’s‘-Film

George Clooney - Venice Film Festival - September 1st 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2024, 14:15 Uhr

Die Stars werden für einen neuen Film auf der großen Leinwand zurückkehren.

George Clooney und Brad Pitt werden für einen neuen ‚Ocean’s‘-Film auf der großen Leinwand zurückkehren.

Das Duo, das sich zuvor bereits für die Actionkomödie ‚Wolfs‘ zusammengetan hatte, wird in einem neuen Teil der Filmreihe wieder in die Rollen von Danny Ocean und Robert „Rusty“ Ryan schlüpfen.

Berichten von ‚Deadline‘ zufolge sollen die Filmchefs den ‚Im Westen nichts Neues‘-Regisseur Edward Berger umwerben, damit er die Regie für das Projekt übernimmt, nachdem Steven Soderbergh, der die Originaltrilogie inszenierte, sich gegen eine Rückkehr entschied. Warner Bros. und Smokehouse haben hart an dem Film gearbeitet und es wird angenommen, dass Matt Damon und der Rest des Ensembles für den neuen Film zurückkehren werden. Clooney verriet im letzten Jahr, dass ein weiterer ‚Ocean’s‘-Streifen in Arbeit sein könnte, wobei er von einem „großartigen Drehbuch” sprach. Der 63-jährige Darsteller erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Uproxx‘: „Wir haben jetzt ein richtig gutes Drehbuch für einen weiteren ‚Ocean’s‘-Film, also könnten wir noch einen drehen. Es ist tatsächlich ein großartiges Drehbuch.“ Auf die Frage, ob der neue Film ‚Ocean’s Fourteen‘ heißen wird, verriet der Star: „Also … ich möchte ihn nicht so nennen … ich meine, die Idee ist so ähnlich wie die von ‚Abgang mit Stil‘.“