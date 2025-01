Stars Gerard Butler: Er bereut seine Stunts nicht

Gerard Butler - January 2023 - Avalon - Plane Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2025, 09:00 Uhr

Gerard Butler bereut seine Verletzungen, die er sich als Schauspieler zugezogen hat, keineswegs.

Der 55-jährige Schauspieler hat während seiner Zeit in Hollywood viele Blessuren und blaue Flecken auf Filmsets erlitten – aber Gerard blickt nicht mit Bedauern zurück. Er erzählte ,People‘: „Ich wurde von Kugeln, Hülsen und Explosionen getroffen. Einmal ist eine ganze Kameraausrüstung auf Hilary Swank und mich gefallen…“ Gerard wurde sogar wegen schauspielerischer Verletzungen „ins Krankenhaus gebracht“. Das hat Gerard jedoch nicht davon abgehalten, in weiteren Actionfilmen mitzuspielen und seine eigenen Stunts zu machen. „Es ist großartig. Ich würde es um nichts in der Welt ändern“, so Butler.

Der Schauspieler erinnerte auch daran, dass ihm mit Hilary Swank in ,P.S. Ich liebe Dich‘ (2007) und mit Angelina Jolie in ,Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens‘ (2003) Missgeschicke am Set passierten. Gerard erzählte: „Ich habe Hilary Swank eine Narbe auf dem Kopf verpasst … sie hat eine Narbe. Ich hätte Angelina Jolie fast ins Gesicht geschossen. Ich kam runter, hing kopfüber. Ich musste eine Waffe abfeuern, aber ich hatte keine Kontrolle darüber, wohin das Ding ging. Also habe ich einfach geschossen und sie knapp verfehlt.“

Gerard führt in seinem neuen Film ,Criminal Squad 2‘ eine Reihe von Stunts durch und gab kürzlich zu, dass er die Herausforderung genießt.