Stars Denis Villeneuve: Er wird ‚James Bond‘-Regisseur

Bang Showbiz | 26.06.2025, 09:00 Uhr

Denis Villeneuve wird den nächsten James-Bond-Film inszenieren.

Obwohl noch kein Schauspieler für die Nachfolge von Daniel Craig in der Rolle des smarten Spions bestätigt wurde, der 2021 in ‚Keine Zeit zu sterben‘ seinen seinen letzte Auftritt hatte, wurde der Regisseur von ‚Dune‘ und ‚Blade Runner 2049‘ als Regisseur bekannt gegeben. Er übernimmt somit den Job von Cary Joji Fukunaga.

Villeneuve (57) hat versprochen, „die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu öffnen.“ In einer Erklärung sagte er: „Einige meiner frühesten Erinnerungen als Kinogänger sind mit 007 verbunden. Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater James-Bond-Filme zu sehen, seit Dr. No mit Sean Connery. Für mich ist er heiliges Land. Ich habe vor, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen.“ Sein Versprechen fällt in eine Zeit, in der viel über das Action-Blockbuster-Franchise diskutiert wird und die Hoffnung besteht, dass es in seiner nächsten Ära komplett überarbeitet wird. Amazon MGM Studios, Mike Hopkins, kommentierte: „Denis hat fesselnde Welten, dynamische Bilder, komplexe Charaktere und – was am wichtigsten ist – eine fesselnde Geschichte geschaffen, nach der sich das weltweite Publikum in den Kinos sehnt. James Bond ist in den Händen eines der größten Filmemacher unserer Zeit und wir können es kaum erwarten, mit dem nächsten Abenteuer von 007 zu beginnen.“

Anfang dieses Jahres hat Amazon Studios die Kontrolle über das Franchise von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen, während Amy Pascal und David Heyman mit der Produktion des nächsten Films der Superspion-Reihe beauftragt wurden.