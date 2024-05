Folge 13 steht an „Germany’s next Topmodel“: Mit Hollywoodstar Thomas Kretschmann am Set

"Germany's next Topmodel" (Folge 13): And action! Thomas Kretschmann (l.), Heidi Klum und David Helmut sind bereit für den Videodreh. (ili/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 14:14 Uhr

In der nächsten Ausgabe der Castingshow "Germany's next Topmodel" müssen die Kandidatinnen und Kandidaten schauspielerisches Talent beweisen. Hollywoodstar Thomas Kretschmann wird sie auf Herz und Nieren prüfen.

In der 13. Episode (9. Mai) der diesjährigen Ausgabe der Castingshow "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) geht es unter anderem um das schauspielerische Talent der Anwärter und Anwärterinnen auf den Topmodel-Titel. In diesem Jahr müssen sich die Nachwuchsmodels im Zusammenspiel mit Hollywoodstar Thomas Kretschmann (61, "Indiana Jones und das Rad des Schicksals", "Ballon") beweisen.

Video News

Die Schauspiel-Challenge

Die Challenge: Immer zwei Models spielen zusammen mit Kretschmann eine sehr emotionale Szene in einem 1950er-Jahre-Diner. "Ich freue mich auf die Models. Ich freue mich darauf, mit ihnen zu arbeiten und mal zu gucken, wie weit sie aus sich rauskommen", sagt der gebürtige Dessauer, der in Hollywood Karriere gemacht hat. Und er fügt hinzu: "Ich glaube, das ist das Einzige, was man erwarten kann, dass jemand, der das noch nie gemacht, sich einlässt."

Das Beauty-Casting

Doch damit nicht genug. In der Sendung müssen die Nachwuchsmodels auch bei einem Beauty-Casting kreativ werden. Der Auftraggeber sucht "das Gesicht für eine große Augenbrauenkampagne in Deutschland, Österreich und der Schweiz". Heidi Klum konkretisiert die sehr persönliche Aufgabe: "Zeige deine Persönlichkeit. Die Looks meiner Models sollen herausstellen, wer sie sind."

"Germany's next Topmodel": Wer ist noch im Rennen?

Welches Nachwuchsmodel kann Thomas Kretschmann, Heidi Klum und den Beauty-Kunden überzeugen – und sich damit die Chance auf ein Weiterkommen im Wettbewerb sichern? Noch im Rennen sind diese 16:

Aldin (23, München), Armin (27, Kempten), Dominic (20, Katlenburg-Lindau), Fabienne (21, Solingen), Frieder (25, Berlin), Grace (25, Düsseldorf), Jermaine (20, Kassel), Julian (24, Frankfurt), Kadidja (21, Wien), Lea (24, Düsseldorf), Linus (25, Berlin), Luka (24, Frankfurt), Marvin (23, Bielefeld), Sara (28, Berlin), Stella (34, Dortmund) und Xenia (24, Hof).