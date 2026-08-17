Stars Gerüchte über Liebes-Comeback mit Pietro Lombardi: Das sagt Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 14:00 Uhr

Das Ex-Paar war gemeinsam mit seinen Söhnen im Urlaub auf Mallorca. Was läuft da wirklich?

Laura Maria Rypa hat sich zu ihrem aktuellen Verhältnis mit Pietro Lombardi geäußert.

Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob die Influencerin und der Sänger nach ihrer Trennung wieder zueinandergefunden haben. Erst vor wenigen Tagen teilten die beiden ein romantisches Video auf Instagram. Dort war zu sehen, wie sie sich auf Mallorca zusammen die Sonnenfinsternis ansahen. Dazu schrieb die 30-Jährige: „Manche Momente erlebt man nur ganz selten im Leben. Heute gemeinsam die Sonnenfinsternis zu sehen, war genau so ein Moment.“ Auch die Tatsache, dass Pietro und Laura zusammen mit ihren beiden Söhnen Leano (3) und Amelio (1) Urlaub machten, erregte viel Aufmerksamkeit.

Im Netz wurde die zweifache Mutter nun direkt gefragt: „Was ist mit dir und Pietro? Könntest du uns langsam mal sagen, was Sache ist?“ Daraufhin fand Laura deutliche Worte. „Ich verstehe natürlich, dass viele neugierig sind und sich ihre Gedanken machen“, schrieb sie. „Aber nur weil wir öffentlich stehen und Teile unseres Lebens mit euch teilen, bedeutet das nicht, dass wir auch verpflichtet sind, alles öffentlich zu machen oder jede Frage zu beantworten.“ Das Duo teile nur das, was es teilen wolle – alles andere sei privat.

Aufgrund ihrer zwei Kinder würden Laura und Pietro „immer miteinander verbunden“ sein und gemeinsam Zeit verbringen. Anschließend zog die Influencerin eine klare Grenze und betonte: „Was darüber hinaus zwischen uns ist oder nicht ist, müssen wir aber nicht kommentieren, nur weil es viele gerne wissen würden.“ Ob sich die beiden tatsächlich wieder angenähert haben, ließ Laura offen. Zum Abschluss stellte sie klar: „Man darf auch in der Öffentlichkeit noch ein Privatleben haben.“