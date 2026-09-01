Musik Ghost-Star Tobias Forge will ‚ohne Grund‘ kein neues Album aufnehmen

Ghost - The O2 April 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2026, 11:00 Uhr

Ghost-Star Tobias Forge will 'ohne Grund' kein neues Album aufnehmen.

Tobias Forge denkt derzeit nicht daran, sich ins Studio zurückzuziehen.

Der Frontmann der schwedischen Rockband Ghost hat klargemacht, dass er erst dann neue Musik aufnehmen will, wenn er wieder eine Idee hat, die ihn wirklich antreibt. Ghost hatte zuletzt mit der ‚Skeletour‘ eine umfangreiche Konzertreise absolviert. Die Tournee diente als Begleitung zum 2025 erschienenen Album ‚Skeletá‘ und endete im Februar in Kalifornien. Danach kündigte Forge an, sich zunächst aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Nun erklärte der Musiker, warum er vorerst auch kein neues Album plant. Im Gespräch mit ‚Kerrang!‘ sagte Forge, gegen Ende der Tour sei ihm erstmals in der Bandgeschichte nicht klar gewesen, wie es danach weitergehen solle. Für ihn sei damit schnell eine Entscheidung verbunden gewesen: „Ich werde nicht einfach zurück ins Studio gehen und ohne Grund ein Album machen oder mich dazu zwingen. Ich muss ein Album machen wollen. Ich muss etwas zu sagen haben.“

Bei seinen bisherigen Platten sei immer eine klare Idee dahintergestanden. Die Projekte seien von Leidenschaft und einem konkreten Ziel angetrieben worden, statt davon, lediglich einen Vertrag erfüllen zu müssen. Diesmal habe ihm genau dieser Impuls gefehlt. „Ich habe keine Idee“, brachte Forge seine aktuelle Situation auf den Punkt. Er wolle deshalb zunächst andere Dinge tun. Für Ghost bedeute das schlicht eine ganz normale Pause.

Auch das Ende der Tour empfindet Forge nicht als enttäuschenden Abschluss, sondern als passenden Schlusspunkt einer wichtigen Phase. Er verglich die Situation mit einer großen Hochzeit: Danach heirate man schließlich auch nicht sofort wieder. Sollte dies tatsächlich das Ende dieser Ära sein, wäre er jedenfalls zufrieden. „Das ist ein verdammt großartiges Repertoire, eine großartige Band, sie klingt phänomenal“, schwärmte der Musiker. Eine wichtige Rolle bei seiner Auszeit spielt auch seine Familie. Forge möchte künftig mehr Zeit zu Hause mit seinen beiden 17-jährigen Kindern verbringen, den Zwillingen Morris und Minou. Im Radiosender ‚Full Metal Jackie‘ erklärte er, seine Kinder warteten nun schon seit 15 Jahren gemeinsam mit seiner Frau zu Hause auf ihn. Inzwischen spüre er körperlich und mental deutlich stärker das Bedürfnis, wieder mehr zu Hause zu sein. Schließlich seien seine Kinder mittlerweile 17 und würden nicht ewig bei ihm sein.

Hinzu komme eine kreative Erschöpfung. Forge verglich seine Situation mit der eines Hausbauers, der nicht nur die Häuser entwirft, sondern sich gleichzeitig um Genehmigungen, Fliesen und sämtliche anderen Arbeitsschritte kümmern muss. „Ich habe einfach keine Idee. Und mir sind die Fliesen ausgegangen. Mir ist das Holz ausgegangen. Ich habe es einfach nicht“, erklärte er. Für ihn sei deshalb klar, dass Abstand nötig ist, um neue Inspiration zu finden. „Die einzige Möglichkeit für mich, eine neue Idee und neue Inspiration zu bekommen, ist, einfach einen Schritt zurückzutreten“, sagte Forge. Das bedeute jedoch keineswegs, dass er während seiner Pause untätig sein werde.