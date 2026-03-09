Stars Ghostbusters-Star Jennifer Runyon im Alter von 65 Jahren gestorben

Jennifer Runyon - AVALON - New Jersey - Oct - 2017 - Chiller Theatre Toy, Model and Film Expo BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2026, 09:00 Uhr

Die ‚Ghostbusters‘-Darstellerin Jennifer Runyon ist im Alter von 65 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin spielte in dem Comedy-Horrorfilm ‚Ghostbusters‘ aus dem Jahr 1984 eine nervöse Studentin, die an einem Psychokinese-Experiment teilnahm. Nun ist der Star am Freitag (6. März) nach einem langen gesundheitlichen Kampf verstorben.

In einer Erklärung, die am Sonntag (8. März) auf Jennifers Facebook-Seite veröffentlicht wurde, schrieb ihre Familie: „Am Freitagabend ist unsere geliebte Jennifer verstorben. Es war eine lange und beschwerliche Reise, die damit endete, dass sie von ihrer Familie umgeben war. Sie wird immer für ihre Lebensfreude und ihre Hingabe an ihre Familie und Freunde in Erinnerung bleiben. Wir wissen, dass sie von oben mit ihrem wunderschönen Lächeln auf uns alle herabschaut.“

Jennifer – deren Todesursache nicht bekannt gegeben wurde – hinterlässt ihren Ehemann, den Basketballtrainer Todd Corman, sowie ihre Kinder, Sohn Wyatt und Tochter Bayley.

In den sozialen Medien sind zahlreiche Beileidsbekundungen für den verstorbenen Star eingegangen. Eine Person schrieb auf Facebook: „Phänomenal in jeder Rolle. In der Horror-Community ein großer Name mit ‚Carnosaur‘ (1993).“ Ein Nutzer auf X schrieb: „Sehr traurig, von Jennifer Runyons Tod zu hören. Ihr Talent brachte dem Publikum überall Lachen und Freude.“ Und auf Instagram kommentierte ein Follower: „So traurig. Ruhe in Frieden, schöne Seele. Ich bete für ihre Familie und Freunde.“

Jennifer wurde am 1. April 1960 in Chicago im US-Bundesstaat Illinois geboren. Ihr Vater war der Radioansager und DJ Jim Runyon, ihre Mutter die Schauspielerin Jane Roberts. Ihre Schauspielkarriere begann Jennifer im Slasherfilm ‚To All a Goodnight‘ aus dem Jahr 1980 und wurde im Laufe der 1980er-Jahre zu einem bekannten Gesicht auf dem Bildschirm. Später arbeitete sie auch im Fernsehen, doch ihre Durchbruchrolle kam 1984, als sie in ‚Ghostbusters‘ eine nervöse Studentin spielte, die von Peter Venkman (Bill Murray) in einem Psychokinese-Experiment getestet wird.

In einem Interview aus dem April 2016 erinnerte sich Jennifer gern an die Dreharbeiten. Sie sagte im Gespräch mit ‚The Lady in Red Blog‘: „Die Atmosphäre war so locker – es war überhaupt kein ego-getriebenes Set. Alle waren so entspannt, haben gelacht … es wurde viel herumgealbert.“