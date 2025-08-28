Stars Gigi Hadid und Bradley Cooper: Sie sind auf einer Wellenlänge

Gigi Hadid at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 09:00 Uhr

Die Stars sollen sich darüber 'einig sein, was sie langfristig wollen'.

Gigi Hadid und Bradley Cooper sollen sich darüber „einig sein, was sie langfristig wollen“.

Das 30-jährige Model ist seit zwei Jahren mit dem 50-jährigen Bradley zusammen und die Prominenten sollen mit ihrer Beziehung sehr zufrieden sein.

Ein Insider erklärte in einem Gespräch mit ‚People‘: „Sie haben darüber gesprochen, ihr Leben stärker miteinander zu vermischen, aber sie drängen nicht darauf. Sie sind sich einig darüber, was sie langfristig möchten, und lassen es auf natürliche Weise geschehen.“ Die beiden Stars sollen sich „im Moment in einer großartigen Lage“ befinden. Der Wissende fügte hinzu: „Ihre Terminkalender sind voll, aber sie haben einen Rhythmus für sich gefunden, der für sie und die Kinder funktioniert. Khai und Lea sehen sich ständig und verstehen sich sehr gut, was alles viel einfacher gemacht hat.“ Bradley, der mit Model Irina Shayk die achtjährige Lea hat, soll zudem „sehr gut in Gigis Familien- und Freundeskreis passen.“ Trotzdem wollen Gigi, die mit ihrem ehemaligen Partner Zayn Malik die vierjährige Khai hat, und Bradley nichts überstürzen.