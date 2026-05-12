Film ‚Ally‘ bekommt All-Star-Sprecherbesetzung mit Bradley Cooper, Ayo Edebiri und weiteren Stars

Bradley Cooper - October 2025 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 18:00 Uhr

'Parasite'-Regisseur Bong Joon Ho hat für 'Ally', seinen allerersten Animationsfilm, eine hochkarätige Besetzung verpflichtet.

Bradley Cooper, Ayo Edebiri, Finn Wolfhard und Dave Bautista sind zum Cast von ‚Ally‘ dazugestoßen.

Autor und Regisseur Bong Joon Ho, bekannt für seine Arbeit an ‚Parasite‘, hat für seinen ersten animierten Spielfilm ein echtes Star-Ensemble zusammengestellt. Der Film erzählt die Geschichte eines Ferkel-Kalmars.

Wie beim Filmfestival in Cannes bekanntgegeben wurde, wurde neben der ‚Searching‘-Darstellerin Alex Jayne Go auch die ‚The Bear‘-Schauspielerin Edebiri, ‚Maestro‘-Star Cooper, WWE- und Marvel-Legende Bautista sowie ‚Stranger Things‘-Darsteller Wolfhard besetzt. Abgerundet wird die Sprecherbesetzung von ‚Ein Minecraft Film‘-Star Rachel House und ‚Begegnungen am Ende der Welt‘-Veteran Werner Herzog. Bong Joon Ho schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Jason Yu.

Die Geschichte folgt Ally, einem neugierigen Ferkel-Kalmar, der in den Tiefen des Südpazifiks lebt. Das niedliche Wesen träumt davon, eines Tages die Sonne zu sehen und in einer Tierdokumentation mitzuspielen. Doch ihre friedliche Welt nimmt eine gefährliche Wendung, als ein mysteriöses Flugzeug im Ozean abstürzt und Ally auf eine Reise bis an die Wasseroberfläche schickt. Begleitet wird sie dabei von einer ungewöhnlichen Gruppe bunter und loyaler Gefährten.

Der Film wurde von echten Meereslebewesen inspiriert und behandelt Themen wie Freundschaft und Mut vor der Kulisse faszinierender Unterwasserwelten. Zum Team hinter dem Film gehören Kreative aus zwölf Ländern, darunter Südkorea, sowie zahlreiche prominente Mitwirkende. Jae Hyung Kim (‚Toy Story 4‘ und ‚Alles steht Kopf‘) ist als Animations-Supervisor an Bord, während ‚Shrek‘-Veteran David Lipman als Supervising Producer fungiert. Außerdem wurde ‚Klaus‘-Produktionsdesigner Marcin Jakubowski verpflichtet. Das Studio DNEG – bekannt für seine Arbeit an ‚Dune‘ und ‚Inception‘ – wird zudem seine Expertise im Bereich hochwertiger 3D-Animation einbringen.

Bong Joon Ho sagte vergangenes Jahr gegenüber ‚Deadline‘ über das Projekt: „Ich stecke mitten in einer verrückten Animationsproduktion. Es ist ein sehr wildes und hartes Projekt. Sogar heute Morgen habe ich in meinem Hotelzimmer daran gearbeitet. Es ist sehr harte Arbeit.“ Nach weiteren Details gefragt, deutete er nur an: „Es geht um eine sehr einzigartige, lustige Beziehung zwischen der Menschheit und kleinen Kreaturen, die in der Tiefsee leben.“