Stars Gina-Lisa Lohfink knutscht auch Frauen

Gina-Lisa Lohfink - 03.02.17 - Dresden - Eventpress BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2023, 08:00 Uhr

Die Ex-GNTM-Kandidatin enthüllt, dass sie beide Geschlechter attraktiv findet.

Gina-Lisa Lohfink macht in Sachen Liebe keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.

Bekannterweise nimmt die Reality-TV-Darstellerin kein Blatt vor den Mund – vor allem, wenn es um ihr Liebesleben geht. So ist etwa bekannt, dass sie und TV-Macho Calvin Kleinen eine Freundschaft Plus haben. Nun überrascht die 37-Jährige mit einer weiteren pikanten Enthüllung. „Ich stehe ja auf Frauen und Männer. Dann habe ich die größere Auswahl“, verrät sie gegenüber ‚Promiflash‘.

Gina-Lisas Promi-Status mache es aber schwerer, die wahren Absichten ihres Gegenübers herauszufinden – egal, ob Mann oder Frau. „Es ist nicht einfach, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Dann denke ich immer, wer meint es ernst mit mir? Wer nutzt mich nur aus, wer will durch mich berühmt werden?“, erzählt die Blondine.

In der Sendung ‚B:REAL – Echte Promis, echtes Leben‘ spricht sie auch mit ihren Freundinnen Kader Loth, Micaela Schäfer und Kader Loth darüber. „Was, du stehst auf Frauen? Das sagst du erst jetzt?“, äußert sich letztere überrascht. Kader zeigt sich aber ganz angetan von Gina-Lisas Offenheit in Sachen Liebe. „Ich finde es toll, dass sie auf Frauen steht, weil ich finde, Frauen verstehen Frauen am besten.“