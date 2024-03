Stars Giovanni Zarrella: Süße Liebeserklärung von Jana Ina

Giovanni und Jana Ina Zarrella - 19.10.16 - Hamburg - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2024, 16:06 Uhr

Der Moderator feiert seinen 46. Geburtstag. Von seiner Ehefrau erhält er zu diesem Anlass eine emotionale Botschaft.

Giovanni Zarrella und seine Ehefrau Jana Ina sind noch immer verliebt wie am ersten Tag.

Der ZDF-Moderator feiert am heutigen Montag (4. März) seinen 46. Geburtstag. Wenn er auf sein bisheriges Leben zurückblickt, dann hatte vor allen Dingen eine Person großen Einfluss auf Giovannis Glück: seine langjährige Partnerin und Wegbegleiterin Jana Ina Zarrella. Die beiden Stars sind bereits seit 18 Jahren verheiratet und ziehen gemeinsam zwei Kinder groß. Im Gespräch mit ‚Bunte‘ verriet Jana Ina jetzt, weshalb ihr Gatte noch immer ihr absoluter Traummann ist. „Giovanni ist mein persönlicher Lotto-Gewinn. Er ist einfach ein unglaublich guter Mensch – und ein Vorbild für unsere Kinder. Er hat Disziplin, Ehrgeiz und die richtigen Werte“, schwärmt die 47-Jährige von ihrem Liebsten.

Dass die Beziehung der beiden auch nach zwei Jahrzehnten noch immer so gut läuft, liegt laut Jana Ina vor allen Dingen daran, dass für Giovanni und sie die gleichen Dinge Priorität haben. „Egal was passiert, Giovanni stellt seine Familie immer an erste Stelle“, verrät das Model. „Danach kommt der Beruf. Das lässt er uns täglich spüren. Egal was passiert – egal wo er auf der Welt ist – Giovanni würde für uns sofort alles liegen lassen.“ Auf die Frage, was das Geheimnis ihrer starken Liebe sei, antwortet Jana Ina gegenüber ‚Bunte‘: „Wir halten weder uns noch unsere Beziehung für selbstverständlich.“