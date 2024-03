Musik Girls Aloud: Headliner beim Brighton Pride-Festival

Girls Aloud - Brighton Pride PR BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 18:00 Uhr

Girls Aloud und Mika werden als Headliner auf dem Brighton and Hove Pride-Festival auftreten.

Die wiedervereinte Girlgroup – bestehend aus Cheryl Tweedy, Kimberley Walsh, Nadine Coyle und Nicola Roberts – wird in diesem Jahr auf dem LGBTQ+-Spektakel in dem Küstenort in England spielen. Am Samstag, den 3. und Sonntag, den 4. August findet die zweitägige Spendenaktion von FABULOSO im Preston Park in Brighton statt, bei der die ‚Sound of the Underground‘-Hitmacher am ersten Tag und die ‚Grace Kelly‘-Hitmacherin am zweiten Tag als Headliner auftreten werden. ‚Pose‘-Ikone Billy Porter, ‚Murder on the Dancefloor‘-Hitmacherin Sophie Ellis-Bextor, 90er- und Nullerjahre-Favoriten S Club, ‚Out of Reach‘-Hitmacherin Gabrielle und viele mehr werden an dem Wochenende auftreten.

Geschäftsführer Paul Kemp sagte: „Pride ist immer ein großartiges Wochenende der Feierlichkeit und der Inklusion in unserer Stadt. Und dieses Jahr wird unglaublich bedeutsam mit den fantastischen Girls Aloud und Mika als Headliner unserer 2-tägigen FABULOSO-Community-Spendenaktion. Mit über 150 LGBTQ+-Künstler*innen am Wochenende freuen wir uns sehr, 2024 ein fantastisches und vielfältiges Line-up bei der Brighton and Hove Pride begrüßen zu dürfen. Mit Liebe, Protest, Einheit und Freude im Mittelpunkt unserer Community-Parade laden wir alle ein, ihre wahren Farben zu feiern.“

Der Festival-Slot von Girls Aloud folgt auf ihre Headliner-Tour im Mai und Juni. Cheryl enthüllte, dass die Gruppe schon seit einiger Zeit über Reunion-Pläne diskutiert habe, die Idee aber auf Eis legte, als bei dem verstorbenen Bandmitglied Sarah Harding – die im September 2021 verstarb – Brustkrebs diagnostiziert wurde. In einem Statement im November sagte sie: „Wir haben alle vor ein paar Jahren angefangen, über die Möglichkeit zu sprechen, etwas zu tun, um das 20-jährige Jubiläum von Girls Aloud zu feiern. Das Jubiläum schien eine offensichtliche Sache zu sein, die wir feiern würden. Doch als Sarah krank wurde, änderten sich alle Prioritäten. Sie starb ein Jahr vor dem Jubiläum und es fühlte sich einfach nicht richtig an, es fühlte sich zu früh an.“