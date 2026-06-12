Stars Gisele Bündchen: Deshalb schätzt sie sich ‚glücklich‘

Gisele Bundchen - May 2023 - The Metropolitan Museum of Art - Met Gala 2023 - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 09:00 Uhr

Das Supermodel reflektiert über seinen großen Erfolg in der Branche.

Gisele Bündchen schätzt sich „glücklich“, dass sie ihre Arbeitsprojekte selbst auswählen kann.

Der 45-jährige Star gehört seit den frühen 2000er-Jahren zu den bestbezahlten Models der Welt. Gisele fühlt sich heute privilegiert, in ihrer aktuellen Position zu sein. Im Gespräch mit dem ‚W Magazine‘ über ihr aktuelles Titelshooting erklärte sie: „Ich fühle mich glücklich, weil ich mir aussuchen kann, was ich mache, und nur mit Menschen arbeite, mit denen ich wirklich gerne zusammen bin.“

Als sie jünger war, habe sich die dreifache Mutter oft gefragt: „Mache ich genug? Mache ich alles richtig?“ Inzwischen blickt Gisele deutlich gelassener auf ihre Arbeit. „Nach mehr als 30 Jahren vor der Kamera habe ich ein tiefes Verständnis dafür entwickelt, was alles dazugehört, um ein Bild zu erschaffen“, erzählte die Brasilianerin. „Ich verstehe auch, dass jedes Bild ein Gefühl erzeugt. Und wenn man selbstbewusst ist und sich selbst akzeptiert, fließt alles ganz natürlich.“

Gisele erklärte, dass ihre „spirituelle Praxis“ ihr geholfen habe, mit dem Druck von Ruhm und Erfolg umzugehen. Die blonde Schönheit – die zwischen 2009 und 2022 mit Sportstar Tom Brady verheiratet war – sagte: „Früher in meiner Karriere drehte sich alles um Leistung und darum, zu jeder Gelegenheit Ja zu sagen. Mit der Zeit begann ich zu verstehen, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zu finden.“ Dank Spiritualität habe sie es geschafft, eine stärkere Verbindung zu sich selbst aufzubauen. „Statt mich auf äußere Erwartungen zu konzentrieren, begann ich darauf zu achten, wie ich mich innerlich fühlte. Das hat alles verändert – nicht nur meine Arbeit, sondern auch die Art und Weise, wie ich mein Leben erlebt habe“, schilderte das Supermodel.

Zum Jahreswechsel verriet die Laufsteg-Beauty, dass sie sich 2026 auf „neue Abenteuer“ freue. Gisele – die mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente verheiratet ist – erklärte, dass sie mit Optimismus auf das Jahr 2026 blicke. „Während sich das neue Jahr entfaltet, ist mein Herz voller Dankbarkeit für die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen konnte, um neue Kraft zu tanken“, schrieb sie auf Instagram. „Möge dieses Jahr euch Liebe, Gesundheit, Frieden und neue Abenteuer bringen.“