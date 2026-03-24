Stars Gisele Bündchen: Seit der Hochzeit mit Joaquim Valente führt sie ein ’sinnvolleres Leben‘

Gisele Bundchen - Switzerland - Remy Steiner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 09:00 Uhr

Die brasilianische Schönheit ist seit Ende 2025 mit dem Jiu-Jitsu-Trainer verheiratet, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat.

Gisele Bündchen empfindet ihr Leben Berichten zufolge als „sinnvoller“, seit sie Joaquim Valente geheiratet hat.

Das Supermodel und der Jiu-Jitsu-Trainer gaben sich am 3. Dezember 2025 bei einer kleinen Zeremonie in ihrem Zuhause in Surfside, Florida, das Ja-Wort – drei Jahre nachdem sie im November 2022 erstmals gemeinsam im Urlaub gesichtet worden waren.

Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Die Ehe hat ihren Alltag nicht grundlegend verändert, aber sie hat alles bedeutungsvoller gemacht. Es war ein sehr besonderer Moment für sie, diesen mit enger Familie und Freunden zu feiern. Sie machen Witze darüber und sagen: ‚Jetzt sind wir seit zwei Monaten verheiratet, jetzt seit drei Monaten.'“ Obwohl sich die Ehe noch immer frisch anfühle, habe das Paar bereits „unglaublich viel gemeinsam aufgebaut“.

Ebenfalls 2025 bekamen Gisele und Joaquim einen Sohn. Für die 45-Jährige ist es bereits das dritte Kind – sie hat schon Sohn Benjamin (16) und Tochter Vivian (13) mit ihrem Ex-Mann, dem NFL-Star Tom Brady. Der Insider fügte hinzu: „Sie ist unglaublich glücklich. Es fühlt sich an, als hätte sich alles zusammengefügt. Den Kindern geht es großartig, und sie ist so dankbar, wieder Mutter zu sein.“ Gisele habe sich bewusst ein sehr friedliches Leben aufgebaut. „Es ist langsamer und bewusster – genau so, wie sie es sich wünscht“, erklärte der Nahestehende.

Die ganze Familie profitiere von dem entschleunigten Lebensstil: „Der Fokus liegt stark auf Wohlbefinden. Sie verbringen viel Zeit draußen, gehen gerne spazieren, paddeln und sind einfach gemeinsam aktiv.“ Die erneute Mutterschaft hat auch Giseles Einstellung zur Arbeit verändert. Die brasilianische Schönheit geht ihre Karriere nun ganz anders an: „Sie liebt ihre Arbeit immer noch, aber jetzt zu ihren eigenen Bedingungen. Sie muss in ihr Leben passen – nicht umgekehrt. Die Familie steht an erster Stelle, und sie jagt nichts mehr hinterher.“

2022 gaben Gisele und Tom ihre Trennung bekannt. Der ehemalige Quarterback der New England Patriots schrieb auf Instagram: „In den vergangenen Tagen haben meine Frau und ich nach 13 Jahren Ehe unsere Scheidung finalisiert. Wir haben diese Entscheidung einvernehmlich und mit Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit getroffen.“ Gisele erklärte, dass sich das Duo „auseinandergelebt“ habe und sie ihrem Ex „nur das Beste“ wünsche.