Stars Giulia Siegel: Manipulation bei The 50?

Giulia Siegel / Fashion Show Label Michael Michalsky Berlin / SCHROEWIG/Moritz Stiehl / 07/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2024, 15:53 Uhr

Die Promi-DJ soll in der Reality-Show fiese Intrigen spinnen.

Giulia Siegel soll bei ‚The 50‘ fleißig fiese Intrigen spinnen.

Die 49-jährige DJ ist seit kurzem in der von Amazon Prime Video produzierten Reality-Show zu sehen. Fünfzig mehr oder weniger prominente Kandidaten treten in dem neuartigen Format für ein Preisgeld in Strategiespielen gegeneinander an. Vor der idyllischen Kulisse eines französischen Schlosses sind die Gemüter der Teilnehmer allerdings schon nach wenigen Folgen ziemlich aufgeheizt. Serkan Yavuz, bekannt aus ‚Die Bachelorette‘ und ‚Bachelor in Paradise‘ scheint insbesondere von Giulia die Nase voll zu haben. „Es gibt eine Giulia, die meint, sie ist so clever und versucht, da irgendwelche Intrigen an den Tag zu bringen“, regte er sich zuletzt im Einzelgespräch über seine Mitstreiterin auf. Angeblich soll die Tochter von Grand-Prix-Ikone Ralph Siegel unterschiedliche Absprachen mit mehreren Co-Stars gemacht haben, um die Kontrolle über die Nominierungen für den wöchentlichen Rausschmiss zu erlangen.

Giulia selbst zeigt sich geschockt von Serkans Anschuldigungen. „Ich bin komplett überfordert von den Vorwürfen und kann es nicht nachvollziehen“, gibt sie sich erstaunt. Ein wenig Wahrheit scheint an der Sache aber dennoch dran zu sein, doch Giulia sieht ihre Absprachen eher gelassen. „Ich bin aktuell in drei Allianzen drin. Das kann strategisch sehr geil sein“, findet sie. Inwieweit die Cliquen bei ‚The 50‘ also wirklich Manipulation oder doch eher Teil des Strategiespiels sind, scheint Auslegungssache der Kandidaten zu sein.