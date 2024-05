Vor den Filmfestspielen Glamouröse Ankunft: Anya Taylor-Joy am Flughafen in Cannes

Anya Taylor-Joy ist in Cannes angekommen. (eyn/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 20:19 Uhr

Am morgigen 14. Mai beginnen die 77. Filmfestspiele in Cannes. Anya Taylor-Joy wird ihren Film "Furiosa: A Mad Max Saga" vorstellen. Schon bei der Ankunft am Flughafen begeistert die Schauspielerin mit ihrem Outfit.

Anya Taylor-Joy (28) gibt einen Vorgeschmack auf ihre Outfits bei den Filmfestspielen in Cannes. Am morgigen 14. Mai beginnt die elftägige Preisverleihung der Goldenen Palme an der Côte d'Azur. Taylor-Joy wird bei dem prestigeträchtigen Event ihren neuen Film "Furiosa: A Mad Max Story" vorstellen. Die Schauspielerin kam heute in Frankreich an und entschied sich bereits für den Flug für ein elegantes Outfit.

Bilder zeigen die Golden-Globe-Gewinnerin am Montagnachmittag am Flughafen in Cannes. Sie trug ein schulterfreies goldfarbenes Kleid und passende goldfarbene High Heels. Mit dem breitkrempigen Strohhut und der Sonnenbrille stimmte sie sich bereits auf die Stimmung an der französischen Riviera ein.

"Furiosa" mit Taylor-Joy feiert Weltpremiere

Anya Taylor-Joys neuer Film "Furiosa: A Mad Max Saga" wird beim Filmfestival erstmals gezeigt werden. Das Prequel von Regisseur George Miller (79) zeigt die Ereignisse, die vor "Mad Max: Fury Road" geschehen sind. Taylor-Joy spielt die Hauptrolle der 15- bis 20-jährigen Furiosa. Neben ihr sind auch Chris Hemsworth (40) sowie Tom Burke (42) in dem Action-Streifen zu sehen.

Die 28-jährige Taylor-Joy blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes zurück. 2017 wurde sie im Rahmen der Veranstaltung mit der Trophée Chopard für Nachwuchsschauspieler geehrt.