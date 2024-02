Überraschende Wendungen in Folge sechs „Gleichstand“: Sebastian schließt im Kussduell der „Bachelors“ auf

Zwei "Bachelors" wie Erde und Wasser: Dennis (l.) und Sebastian. (smi/spot)

SpotOn News | 21.02.2024, 22:16 Uhr

Sebastian schlägt Dennis im gemischten "Bachelors"-Doppel auf dem Tennisplatz, dann holt er überraschend in der Kussrangliste auf. Auch bei der Cocktailparty überrascht Sebastian. Er horcht Rebecca über Leonie aus. Die bestätigt seinen Verdacht.

Die bisher unterschwellig gebliebene Rivalität zwischen den "Bachelors" Sebastian (35) und Dennis (30) äußert sich heute sportlich. Zum Start der sechsten Folge (Mittwoch um 20:15 Uhr, auch bei RTL+) messen sie sich im gemischten Doppel auf dem Tenniscourt. Sebastian holt sich Eva (27) als Mixed-Partnerin, Dennis entscheidet sich für Lissy (29).

Das Ergebnis ist überraschend klar. Sebastian und Eva gewinnen glatt mit 5:0 Sätzen. Gerade der hypersportliche, superehrgeizige Dennis enttäuscht mit etlichen Aufschlägen ins Netz.

Das Gewinnerdoppel feiert in ausgelassener Stimmung im Einzeldate. Eva hatte bisher meist die Opferkarte ausgespielt, hatte ständig von ihrem Ex-Freund erzählt, der sie lange betrogen hat. Jetzt taut sie mehr auf. Etwas überraschend kommt es zum Kuss mit dem Bachelor. "Wir haben Eva unterschätzt", heißt es später zurecht in der Frauenvilla. Auch als neutraler Zuschauer ist man verwirrt.

In der Kussrangliste hat Sebastian damit Boden auf Dennis gemacht. Der bisher so zurückhaltende Hamburger verkürzt in diesem Ranking auf 2:3.

Kleine Hunde und große Katzen in den Gruppendates

Lässt Dennis das auf sich sitzen? Der Bayer, der beim Einzeldate mit Lissy defensiv blieb, setzt beim Gruppendate auf Niedlichkeit. Er lädt seine Frauen zum Puppy-Yoga. Herabschauender Hund auf der Matte und herumwuselnde Welpen dazwischen also. Die Babyhunde stehlen Dennis die Show.

Zum anschließenden Picknick lädt Dennis seine frühe Favoritin Katja (28). Die Kölnerin hatte er als erste Frau in dieser Staffel geküsst. Auch diesmal lässt der Allgäuer nichts anbrennen. Da es aber ihre zweite Knutscherei ist, schraubt das seinen Bodycount, wie man heute im Dating-Business sagen würde, im Vergleich mit Sebastian nicht in die Höhe.

Dämme gebrochen: Sebastian hat sich "verguckt"

Sebastian setzt nicht auf kleine Hunde, sondern auf große Katzen. Er geht mit seinen Bewerberinnen auf Streichelsafari mit Geparden. Später trifft er sich solo mit Freya (25). Beide sind eher reserviert, was sie im Gespräch auch thematisieren. Wie es sich gehört, fragt Sebastian höflich nach, ob er die Spannung zwischen ihnen brechen darf. Sie gibt nach kurzem Zögern ihr Einverständnis. Sie küssen sich. Damit sind für Freya die "Dämme gebrochen", sie kann sich emotional fallen lassen – und körperlich in seine Arme. Er gesteht, sich in Freya "verguckt" zu haben.

"Gleichstand" also im Kuss-Ranking, wie Kim (30) in der Villa korrekt anmerkt. 3:3 – Deuce würde man im Welt-Tennis sagen. "Jetzt hat er alle durchgeleckt", bemerkt die frustrierte Kim, die in der letzten Folge trotz Pool-Date ungeküsst blieb. In der Nacht der Rosen muss Sebastian sogar extra betonen, dass Kim weiter "in seinem Kopf" sei, obwohl er sie noch nicht geküsst hat. So weit ist der anständige Hanseat schon gekommen.

Sebastian horcht Rebecca über Leonie aus

Doch erstmal zurück zur Cocktailparty, die unter dem Motto "Die vier Elemente" stand. Bachelors und Frauen sollen sich in der Farbe der Elemente kleiden, dem sie sich charakterlich nahe fühlen. Der bodenständige Dennis identifiziert sich mit der Erde, das "stille Wasser" Sebastian mit dem nassen Element.

Bei der Feier sorgt Sebastian für die nächste Überraschung. Er verscheucht Dennis und spricht allein mit dessen Anhängerin Rebecca (27). Um einen Fremdflirt geht es ihm aber nicht. Er will Rebeccas Einschätzung zur Causa Leonie (28) hören. Die spukt ihm immer noch im Kopf herum.

Zur Erinnerung: In der ersten Folge hatten die Bachelors gelbe Rosen für ihre ersten Favoritinnen verteilt. Dennis wählte Rebecca, Sebastian Leonie. Später hatte Leonie ihrem Bachelor erzählt, dass sie deswegen von Anfang an ein schweres Standing in der Frauenvilla gehabt habe. Die gelbe Rose habe wie eine "Zielscheibe" gewirkt.

Sebastian fragt nun Rebecca, wie ihre Konkurrentinnen damals auf sie reagiert hatten. Rebecca will trotz gelber Rose keine Missgunst gespürt haben. Sebastian sieht seinen Verdacht bestätigt: Leonie ist nicht wegen der gelben Rose eine Außenseiterin in der Villa, sondern wegen ihrer Art.

Dennoch schickt Sebastian Leonie eine Runde weiter. "Irgendwas liegt in der Luft" zwischen ihnen, ist seine Begründung. Keine Rose gibt es für die bisher unauffällige Kim-Yva (29) und die kurzhaarige Jessica (26), die beide Bachelors nur auf der Kumpelschiene sahen.