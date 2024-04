Patin für Kreuzfahrtschiff Sie folgt Diana und Kate: Große Ehre für Hannah Waddingham

Wie einst Diana und Kate: Hannah Waddingham kann sich freuen. (smi/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 15:47 Uhr

Wie zuvor bereits Prinzessin Diana oder Prinzessin Kate: Hannah Waddingham wurde zur Taufpatin eines Kreuzfahrtschiffs eines ganz bestimmten Unternehmens benannt. Nicht nur wegen der berühmten Vorgängerinnen eine große Ehre für die "Ted Lasso"-Darstellerin.

Besondere Ehre für Hannah Waddingham (49): Die "Ted Lasso"-Darstellerin wurde zur Patin eines Kreuzfahrtschiffs benannt. Es handelt sich in diesem Fall um die Sun Princess, das neue Schiff des Unternehmens Princess Cruise Line. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die Taufe des Bootes. Die Sun Princess ist bereits im Februar 2024 vom Stapel gelaufen.

"Ich konnte nicht glauben, dass man mich gebeten hat, Taufpatin zu werden, da ich mein ganzes Leben lang mit Schiffen aufgewachsen bin und mein Großvater bei der Marine im Atlantik-Konvoi war", sagte die Britin dem "People"- Magazin. "Dass ich gebeten wurde, an dieser schönen Ehrung teilzunehmen, ist einer dieser Momente, bei denen man sich kneifen muss", so die Schauspielerin weiter.

Denn Hannah Waddingham tritt in große Fußstapfen. Die Ehre, Taufpatin eines Schiffs der Princess-Cruise-Flotte zu werden, wurde schon großen britischen Namen zuteil. So war 1984 Prinzessin Diana (1961-1997) die Patin der Royal Princess, die heute nicht mehr zum Einsatz kommt. 2013 folgte ihr Prinzessin Kate (42), die ebenfalls ein Schiff namens Royal Princess taufte.

Audrey Hepburn bis "Traumschiff"-Stars als Taufpaten

Nicht nur echter, sondern auch Showbiz-Adel diente als Glücksbringer für die Kreuzfahrtschiffe des britisch-amerikanischen Konzerns. So schwangen schon Audrey Hepburn (1929-1993) oder Sophia Loren (89) die Champagnerflaschen. 1991 war die Politikerin Margaret Thatcher (1925-2013) an der Reihe, ein Jahr nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt als Premierministerin.

Was Hannah Waddingham verschweigt: Es ist aber nicht immer die ganz große Welt, die Schiffe der Firma Princess Cruise taufen darf. So waren auch mal Gewinner der britischen Ausgabe von "Der Bachelor" dran oder Darsteller der Kitschserie "Love Boat". Schließlich machte die US-Vorlage des deutschen "Traumschiffs" das Kreuzfahrtunternehmen erst so richtig bekannt.

Hannah Waddingham ist seit Jahrzehnten auf der Bühne und vor der Kamera aktiv. Bekannt wurde sie in Deutschland vorwiegend mit der Apple-Fußball-Comedy "Ted Lasso". Für die Rolle gewann sie unter anderem einen Emmy. 2023 war sie zudem Teil des Moderatorenteams des Eurovision Song Contest in Liverpool.