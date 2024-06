Stars Glen Powell: So steht es um sein Liebesleben

Bang Showbiz | 08.06.2024, 13:23 Uhr

Der Hollywood-Star erklärt, dass sein Fokus derzeit auf seiner Karriere liegt.

Glen Powell ist derzeit „nicht auf der Suche nach Liebe“.

Der 35-jährige Schauspieler hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt und sich zu einem echten Frauenschwarm gemausert. Allerdings konzentriert er sich aktuell so sehr auf seine Karriere, dass romantische Beziehungen keine Priorität für ihn haben. In der Show ‚CBS Mornings‘ erzählt er: „Das ist eine Zeit, in der sich das Leben so schnell bewegt, dass ich nicht einmal weiß, ob ich jemanden auf eine gesunde Art und Weise dazu bringen könnte… selbst wenn ich es versuchen würde.“

Trotzdem räumt Glen ein, dass sich seine Einstellung ändern könnte, wenn es ihm gelingt, seine Mrs. Right zu treffen: „Für die richtige Person, denke ich, ist das richtig.“

Schließlich würde der ‚Wo die Lüge hinfällt‘-Darsteller gerne seine Traumfrau finden und eines Tages eine Familie gründen. „Wenn die Liebe kommt und mir ins Gesicht schlägt und mich umwirft, heiße ich sie mit offenen Armen willkommen, denn das ist etwas, das ich wirklich will“, stellt er klar.

Der Hollywood-Star verrät, dass er in der Zukunft auf jeden Fall eigenen Nachwuchs will. „Selbst wenn ich heute mit meiner Nichte und meinem Neffen zusammen bin, ist es so, dass ich wirklich Kinder möchte“, fügt er hinzu. „Ich möchte diese Lebensphase wirklich haben. Sie ist nicht mehr weit entfernt. Gleichzeitig ist mir aber auch klar, dass es einen ganz bestimmten Typ von Mensch braucht, um diesen [Lebensstil] zu meistern. Es ist eine Menge.“