Bang Showbiz | 30.05.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin hat sich der Besetzung des neuen Films angeschlossen.

Glenn Close hat sich der Besetzung des neuen ‚Knives Out‘-Films angeschlossen.

In den letzten Tagen wurde verkündet, dass auch die Stars Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott und Kerry Washington zum Cast des Projekts gehören werden.

Und jetzt hat ‚The Hollywood Reporter‘ bestätigt, dass der 77-jährige Hollywood-Star der Neuzugang des kommenden Projekts ist. Daniel Craig wird seine Rolle des Benoit Blanc, der der Hauptprotagonist der Filmreihe ist, erneut aufnehmen, während Rian Johnson bei dem dritten Film wieder das Drehbuch schreibt und die Regie führt. Der kommende Film hat den offiziellen Titel ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ erhalten, wobei die Handlungsdetails weiterhin streng geheim gehalten werden. Rian hat den Film vor kurzem in den sozialen Medien angekündigt. Der 50-jährige Filmemacher schrieb auf seinem Account auf X: „Ich liebe alles an den Krimis, aber was ich am meisten liebe, das ist die Formbarkeit des Genres. Es gibt ein ganzes Tonspektrum von Carr bis Christie, und diese Bandbreite erkunden zu können, das ist eines der aufregendsten Dinge daran, Benoit-Blanc-Filme zu drehen. Wir stehen kurz vor der Produktion des dritten Teils, und ich freue mich sehr darüber, den Titel bekannt geben zu können, der einen kleinen Hinweis darauf gibt, wohin es gehen wird.“