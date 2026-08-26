Stars Glenn Close verteidigt Kim Kardashian nach Kritik an ihrer Schauspielerei in ‚All’s Fair‘

Glenn Close - October 2025 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone hat die Kritik an ihrer 'All's Fair'-Kollegin zurückgewiesen.

Glenn Close hat Kim Kardashian gegen die Kritik an ihrer schauspielerischen Leistung in ‚All’s Fair‘ verteidigt.

Die ‚Eine verhängnisvolle Affäre‘-Darstellerin äußerte sich dazu nach einem Besuch von Lewis Hamilton am Set der zweiten Staffel. Glenn bezeichnete ihre Kollegin als „freundliche, lustige, verlässliche und kluge Frau und Mutter mit enormer Stärke“. Zuvor hatte sie Fotos vom Set der Hulu-Rechtsserie von Ryan Murphy geteilt, an der sie derzeit gemeinsam mit Kim arbeitet. Auf einem der Bilder war auch deren Freund, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, zu sehen. Er besuchte die Produktion, nachdem das Paar zuletzt gemeinsame Fotos aus seinem Sommerurlaub veröffentlicht hatte.

Auf den Kommentar eines Social-Media-Nutzers, der bedauerte, dass Glenn mit dem Reality-TV-Star „klarkommen“ müsse, reagierte die Schauspielerin deutlich: „Egal, was du von Kim hältst: Sie ist eine freundliche, lustige, verlässliche und kluge Frau und Mutter.“ Anschließend betonte sie: „Sie ist meine Freundin.“ Die 79-Jährige hatte das Foto ursprünglich geteilt, um Lewis‘ Besuch am Set von ‚All’s Fair‘ festzuhalten. Dazu schrieb sie, sie habe den Formel-1-Star sehr gern kennengelernt und bezeichnete ihn als höflichen und stilvollen Gentleman. Zudem dankte sie Kim dafür, ihn mitgebracht zu haben.

Die beiden Stars zeigen ihre Beziehung inzwischen zunehmend öffentlich. Im Juni machten Lewis und Kim ihre Beziehung auf Instagram offiziell, nachdem bereits zu Jahresbeginn über eine Romanze spekuliert worden war. Während seiner Formel-1-Sommerpause teilte der Brite weitere Fotos mit Kim, die ebenfalls Bilder des Paares von einem Urlaub auf Hawaii veröffentlichte. Inzwischen ist die 45-Jährige für die Arbeit an ‚All’s Fair‘ zurück. Darin spielt sie die Scheidungsanwältin Allura Grant.

Die Serie handelt von einer Gruppe weiblicher Scheidungsanwältinnen, die eine männerdominierte Kanzlei verlassen und ihre eigene Praxis gründen. Glenn spielt Dina Standish, während Naomi Watts als Liberty Ronson zu sehen ist. Niecy Nash-Betts verkörpert Emerald Greene, Teyana Taylor spielt Milan und Sarah Paulson ist als Carrington Lane dabei. Nach dem Start 2025 erhielt die Serie zahlreiche negative Kritiken, darunter auch an Kims schauspielerischer Leistung. Hulu verlängerte ‚All’s Fair‘ dennoch im November für eine zweite Staffel.